Đội trưởng U22 Việt Nam chấn thương nặng phải phẫu thuật, nghỉ SEA Games 33

(VTC News) -

Chấn thương đầu gối của tiền vệ Nguyễn Văn Trường nặng hơn dự đoán ban đầu. Hà Nội FC quyết định để đội trưởng U22 Việt Nam phẫu thuật, đồng nghĩa với việc anh phải nghỉ thi đấu dài hạn và chắc chắn không tham dự SEA Games 33.

Văn Trường chấn thương trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc tại giải giao hữu Panda Cup 2025 (diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc). Khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút, tiền vệ này phải rời sân bằng cáng với vẻ mặt tỏ rõ sự đau đớn. Đội ngũ y tế lập tức yêu cầu xe cứu thương đưa Nguyễn Văn Trường đến bệnh viện kiểm tra tình hình chấn thương.

Nguyễn Văn Trường không tham dự SEA Games 33.

Dấu hiệu ban đầu - không thể tự đi ra ngoài sân - cho thấy chấn thương này không nhẹ. Nguyễn Văn Trường có thể bị tổn thương vùng phía sau đầu gối, liên quan đến gân kheo và dây chằng sau. Tình trạng cụ thể về chấn thương của Văn Trường được Hà Nội FC xác định rõ hơn sau khi anh cùng U22 Việt Nam về nước.

Đây rõ ràng là tin xấu đối với U22 Việt Nam ở thời điểm SEA Games 33 cận kề. Nguyễn Văn Trường là trụ cột, mang băng thủ quân của U22 Việt Nam. Anh đá chính trong cả 3 trận đấu với U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc. Tiền vệ này cũng thuộc nhóm thành viên giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất.

Sau 3 trận đấu tại giải giao hữu Panda Cup 2025, U22 Việt Nam có 1 chiến thắng và 2 thất bại. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh giành được 3 điểm từ trận thắng U22 Trung Quốc (ghi 1 bàn) và thủng lưới 2 lần trong các trận thua U22 Hàn Quốc, U22 Uzbekistan.