Xác định chỉ tiêu huy chương vàng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

(VTC News) -

Chỉ tiêu huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 được thông qua trong buổi làm việc chiều nay 13/11. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi họp tại Cục Thể dục thể thao nhằm rà soát kế hoạch tham dự đại hội.

Đoàn thể thao Việt Nam đăng ký tham dự 47 môn thể thao. Dựa trên báo cáo của các đội tuyển, Thứ trưởng HoàngĐạo Cương cùng lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao thống nhất chỉ tiêu chung cho Đoàn Thể thao Việt Nam là khoảng 100 huy chương vàng.

Điền kinh Việt Nam đặt chỉ tiêu 12 HCV.

Đội tuyển điền kinh đặt mục tiêu từ 12 huy chương vàng trở lên, đặc biệt kỳ vọng ở các nội dung 100m và tiếp sức 4x100m. Đội tuyển bắn súng với sự góp mặt của Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Phạm Quang Huy... hướng tới 7 huy chương vàng.

“Thời gian từ nay đến SEA Games 33 không còn nhiều, vì vậy mọi công tác chuẩn bị phải được tiến hành gấp rút, chi tiết và kỹ lưỡng. Phụ trách các bộ môn, huấn luyện viên trưởng cần phổ biến rõ ràng nội dung công việc để triển khai hiệu quả, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu.

Các phòng chức năng của Cục phải phối hợp chặt chẽ với các trung tâm và Ban huấn luyện, chú trọng hiệu quả tập luyện, khoa học trong tổ chức, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và điều kiện sinh hoạt cho vận động viên”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu chỉ đạo.

SEA Games 33 diễn ra đúng vào thời điểm cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thứ trưởng khẳng định, đây là cơ hội để ngành Thể thao thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, tiếp tục nỗ lực, bứt phá nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

“Thể thao Việt Nam cần nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, không viện dẫn lý do khách quan, phấn đấu giành được khoảng 100 huy chương vàng, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, Thứ trưởng nhấn mạnh.