Xem trực tiếp thể thao SEA Games 33 trên kênh nào?

(VTC News) -

FPT Play là một trong 3 đơn vị công bố sở hữu bản quyền sản xuất và phát sóng các bộ môn trong chương trình thi đấu chính thức của SEA Games Thailand 2025 sớm nhất. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp các môn thể thao của SEA Games 33 trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn) cũng như các kênh sóng của 2 đài truyền hình HTV, VTV.

FPT Play cho biết đơn vị dự kiến phát sóng bao 29 bộ môn tiếp sóng tín hiệu chất lượng cao của đài truyền hình nước chủ nhà và một số môn có đội tuyển Việt Nam thi đấu do đơn vị chủ động sản xuất. Trong đó, có nhiều bộ môn đang nhận được nhiều sự quan tâm như cầu lông, cầu mây, bóng rổ, thể thao điện tử, billiards - snooker, karate và taekwondo...

FPT Play phát sóng SEA Games 33.

Đại diện FPT Play cho biết SEA Games Thailand 2025 là sự kiện đặc biệt đối với đơn vị nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Thông qua việc sản xuất, phát sóng về Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33, FPT Play mong muốn đồng hành trong từng bước đi của thể thao nước nhà, đồng thời thúc đẩy sự quan tâm và phát triển toàn diện với tất cả các bộ môn thi đấu, không chỉ với các bộ môn thể thao quen thuộc mà còn với các bộ môn đang trên đà phát triển.

Song song với công tác sản xuất và phát sóng, FPT Play cũng thực hiện các chương trình talkshow, bản tin đồng hành chất lượng và chiến dịch đồng hành mang tên “SEA Games 33: Tiến lên Việt Nam” với mong muốn truyền tải niềm tin yêu, hy vọng, đồng thời sát cánh cùng các tuyển thủ Việt Nam tại đấu trường thể thao quy mô bậc nhất khu vực.

SEA Games Thailand 2025 chính thức khai mạc từ ngày 9/12 và diễn ra đến hết ngày 20/12/2025. Một số phân môn sẽ khởi động sớm hơn thời điểm này như bóng đá (từ ngày 3/12), cầu lông và hockey (từ ngày 7/12)... Ngoài địa điểm chính là Sân vận động Rajamangala, các hoạt động của SEA Games Thailand 2025 sẽ được tổ chức ở 60 địa điểm khác nhau tại thủ đô Bangkok, tỉnh Chonburi và tỉnh Songkhla (Thái Lan).

Ban tổ chức công bố Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 có 574 bộ huy chương, thuộc về 50 bộ môn thi đấu chính thức: Thể thao dưới nước (Aquatics), Điền kinh, Bắn cung, Cầu lông, Bóng rổ, Canoe và Rowing, Đạp xe, Đua ngựa, Đấu kiếm, Bóng đá - Futsal, Golf, Gymnastics, Bóng ném, Khúc côn cầu (Hockey), Judo, Bóng bầu dục (Rugby), Đua thuyền buồm (Sailing), Bắn súng, Bóng bàn, Taekwondo, Quần vợt (Tennis), Ba môn phối hợp (Triathlon), Bóng chuyền, Đấu vật, Trượt băng, Khúc côn cầu trên băng (Ice Hockey), Năm môn phối hợp hiện đại (Modern Pentathlon), Cử tạ, Bóng chày và bóng mềm (Baseball, Softball), Billiards - Snooker, Quyền anh (Boxing), Bóng sàn (Floorball), Thể thao điện tử (E-sports), Muay, Bóng lưới (Netball), Pencak Silat, Bi sắt (Petanque), Cầu mây (Sepak Takraw), Bóng quần (Squash), Bowling, Thể thao mạo hiểm (Extreme), Karate, Jujitsu, Bóng gậy (Cricket), Wushu, Kabaddi. Ngoài ra, SEA Games Thailand 2025 còn tổ chức thêm 4 môn trình diễn là Ném đĩa, Kéo co (Tug of War), Thể thao trên không (Air Sports), MMA với 12 bộ huy chương không tính vào bảng thành tích chung.

SEA Games Thailand 2025 đánh dấu lần thứ 7 Đại hội Thể thao Đông Nam Á quay trở lại Thái Lan, sau 18 năm kể từ lần đăng cai gần nhất (2007). Sự kiện có tổng cộng 12.506 VĐV tranh tài, thuộc 11 đoàn thể thao từ 11 quốc gia thành viên ASEAN: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor-Leste, Việt Nam và nước chủ nhà Thái Lan.