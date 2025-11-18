U22 Việt Nam nguy cơ tổn thất nặng trước SEA Games 33

(VTC News) -

Chiều nay 18/11, U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc với tỷ số 0-1 trong trận giao hữu tại Thành Đô, Trung Quốc. Tuy nhiên, thất bại không phải là điều đáng bận tâm ở một trận giao hữu. U22 Việt Nam đối mặt với nỗi lo lớn hơn khi tiền vệ Nguyễn Văn Trường chấn thương.

Đội trưởng của U22 Việt Nam nằm sân khi trận đấu còn khoảng 10 phút. Anh tỏ rõ sự đau đớn và được đưa ra ngoài bằng cáng với đầu gối bên phải được bó kín. Đội ngũ y tế lập tức yêu cầu xe cứu thương đưa Nguyễn Văn Trường đến bệnh viện kiểm tra tình hình chấn thương.

Nguyễn Văn Trường là trụ cột của U22 Việt Nam.

Dấu hiệu ban đầu - không thể tự đi ra ngoài sân - cho thấy chấn thương này không nhẹ. Nguyễn Văn Trường có thể bị tổn thương vùng phía sau đầu gối, liên quan đến gân kheo và dây chằng sau. Những chấn thương dạng này có thể khiến cầu thủ mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng để điều trị và hồi phục.

Đây rõ ràng là tin xấu đối với U22 Việt Nam ở thời điểm SEA Games 33 cận kề. Nguyễn Văn Trường là trụ cột, mang băng thủ quân của U22 Việt Nam. Anh đá chính trong cả 3 trận đấu với U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc. Tiền vệ này cũng thuộc nhóm thành viên giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất.

Sau 3 trận đấu tại giải giao hữu Panda Cup 2025, U22 Việt Nam có 1 chiến thắng và 2 thất bại. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh giành được 3 điểm từ trận thắng U22 Trung Quốc (ghi 1 bàn) và thủng lưới 2 lần trong các trận thua U22 Hàn Quốc, U22 Uzbekistan. U22 Việt Nam chắc chắn không cạnh tranh được chức vô địch giải, có thể xếp thứ ba hoặc thứ tư tùy thuộc vào kết quả trận đấu giữa U22 Trung Quốc và U22 Hàn Quốc.