(VTC News) -

Tổng hợp diễn biến chiến sự Nga-Ukraine ngày 8/12:

Ông Trump tin thỏa thuận được ủng hộ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Nga và người dân Ukraine đều ủng hộ các điều khoản trong kế hoạch hoà bình do Mỹ đề xuất nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine. Ông đồng thời bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng Tổng thống Zelensky vẫn chưa xem xét đề xuất hòa bình của Mỹ.

“Về phía Nga, tôi nghĩ họ chấp nhận. Nhưng tôi không chắc Tổng thống Zelensky đồng ý. Người dân Ukraine thì rất ủng hộ, nhưng ông ấy chưa đọc bản đề xuất, nên một ngày nào đó ông ấy sẽ phải giải thích cho tôi lý do”, ông Trump nói với báo giới tại Trung tâm Nghệ thuật John F. Kennedy.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang thực hiện các cuộc đàm phán với “những lãnh đạo Ukraine”, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky, để tìm giải pháp chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và cũng làm việc với các lãnh đạo Ukraine, bao gồm cả ông Zelensky”, ông nói. Tổng thống Trump không tiết lộ những “lãnh đạo Ukraine khác” mà Mỹ đã liên hệ.

Ông Trump cũng nhận định rằng việc giải quyết xung đột Nga–Ukraine có thể dễ dàng hơn. “Như mọi người biết, tôi đã kết thúc tám cuộc chiến. Giờ chúng tôi đang cố gắng kết thúc cuộc chiến thứ chín”, ông nói.

Trước đó, theo nhận định của con trai ông Trump, Donald Trump Jr., Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ giảm mức độ can dự vào tiến trình giải quyết xung đột Ukraine.

“Tôi nghĩ ông ấy có thể làm vậy” Trump Jr. nói tại một phiên thảo luận của Diễn đàn Doha, khi được hỏi liệu Mỹ có thể “rút khỏi” vấn đề Ukraine hay không.

Tài sản Nga bị đóng băng tại EU có thể bị giữ vĩnh viễn

Lệnh đóng băng tài sản Nga tại Liên minh châu Âu có thể trở thành vĩnh viễn, theo tin của Financial Times, sau khi các quan chức EU phát hiện một điều khoản pháp lý cho phép ra quyết định mà không cần sự đồng thuận tuyệt đối của các nước thành viên.

Trước đây, bất kỳ quốc gia nào cũng có thể đơn phương phủ quyết việc gia hạn trừng phạt – vốn phải được gia hạn sáu tháng một lần – khiến Nga có thể tiếp cận trở lại nguồn dự trữ của mình.

Gói pháp lý mới cho phép EU duy trì việc đóng băng tài sản Nga vô thời hạn, dựa trên một điều khoản trong hiệp ước EU cho phép thực hiện các biện pháp đặc biệt trong bối cảnh “khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng".

Ủy ban châu Âu đang nỗ lực vận động các nước thành viên đồng ý sử dụng tài sản nhà nước Nga để hỗ trợ Kiev. EU cân nhắc cấp khoản vay trị giá 185–210 tỷ Euro, mà Ukraine sẽ “có nghĩa vụ hoàn trả” sau khi xung đột kết thúc và nếu “Moskva chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại”. Bộ Ngoại giao Nga gọi ý tưởng này là phi thực tế và cáo buộc EU “chiếm đoạt tài sản của Nga".

Kể từ khi Nga mở “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, EU và nhóm G7 đóng băng gần một nửa dự trữ vàng và ngoại hối của Nga, trị giá khoảng 300 tỷ euro. Trong số đó, hơn 200 tỷ Euro nằm tại EU, bao gồm 180 tỷ Euro gửi tại Euroclear ở Bỉ. Ủy ban châu Âu cho biết từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025, EU chuyển 18,1 tỷ Euro cho Ukraine từ lợi tức phát sinh trên số tài sản bị đóng băng của Nga.

Phòng không Nga bắn hạ 17 UAV Ukraine. (Ảnh minh họa)

Phòng không Nga bắn hạ 17 UAV Ukraine

Hệ thống phòng không Nga bắn rơi 17 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong vòng 5 giờ, trên bốn khu vực và biển Đen, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

“Từ 18 giờ đến 23 giờ ngày 7/12 theo giờ Moskva, lực lượng trực chiến phòng không phá hủy tổng cộng 17 UAV kiểu máy bay của Ukraine: bảy chiếc tại vùng Rostov, bốn chiếc tại Belgorod, bốn chiếc tại Voronezh, cùng một chiếc tại Bryansk và một chiếc trên biển Đen”, bộ cho biết.