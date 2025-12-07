Diễn biến chiến sự Nga – Ukraine ngày 7/12: Nga tập kích quy mô lớn vào Ukraine

(VTC News) -

Ukraine liên tiếp hứng chịu các đợt tập kích từ Nga

Theo The Kyiv Independent, rạng sáng 7/12, Nga đã tiến hành đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa Kinzhal và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thành phố Kremenchuk (miền trung Ukraine). Mức độ thiệt hại hiện chưa được công bố.

Trước đó, sáng 6/12, Nga thực hiện đợt tấn công mới bằng tên lửa và UAV vào Ukraine, gây ra các vụ mất điện ở nhiều vùng.

Hậu quả cuộc tập kích Nga nhằm vào thị trấn Slobozhanske, vùng Dnipro, Ukraine ngày 6/12/2025. (Ảnh: REUTERS)

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 653 UAV và 51 tên lửa trong đợt tấn công này, đồng thời khẳng định lực lượng phòng không đã bắn hạ 585 UAV và 30 tên lửa.

Theo giới chức Ukraine và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đòn tập kích khiến cơ sở hạ tầng điện – nhiệt tại ít nhất 8 khu vực bị hư hại, gây mất điện trên diện rộng và buộc một số nhà máy điện hạt nhân phải giảm công suất.

Các mục tiêu bị đánh trúng gồm hệ thống điện tại các tỉnh Chernihiv, Zaporizhzhia, Lviv và Dnipropetrovsk; hạ tầng cảng biển ở Odessa bên bờ Biển Đen; cùng một đầu mối đường sắt gần Kyiv, trong đó kho sửa chữa và nhiều toa tàu tại thị trấn Fastiv bị hư hại.

Một tàu điện bị thiêu rụi sau khi trúng tên lửa và UAV của Nga trong đợt tập kích tại khu vực Kyiv, Ukraine, ngày 6/12/2025. (Ảnh: Reuters/Valentyn Ogirenko)

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận cuộc tấn công, mô tả đây là “đòn đánh quy mô lớn” nhằm đáp trả các cuộc tập kích mà Moskva cáo buộc Ukraine thực hiện vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga. Theo phía Nga, đòn tấn công sử dụng các loại vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không và mặt đất, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzhal cùng các UAV tầm xa.

Nhà máy lọc dầu Nga bị tấn công

Ở chiều ngược lại, quân đội Ukraine cho biết đã tiến hành tập kích nhà máy lọc dầu Ryazan trên lãnh thổ Liên bang Nga trong đêm 5 và rạng sáng 6/12. Theo kênh Telegram ASTRA, đây là vụ tấn công thứ chín nhằm vào cơ sở này trong năm nay.

Đồng thời, Ukraine tiếp tục bác bỏ tuyên bố của Nga về việc bao vây các thị trấn Pokrovsk và Myrnohrad ở tỉnh Donetsk, khẳng định các đơn vị phòng thủ Ukraine vẫn duy trì được tuyến hậu cần và kiểm soát các vị trí then chốt.

Ukraine điện đàm với đặc phái viên của ông Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận đã có cuộc điện đàm “dài và thực chất” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng con rể Tổng thống, ông Jared Kushner, về tiến trình chấm dứt chiến tranh.

“Ukraine sẽ tiếp tục làm việc một cách thiện chí với phía Mỹ nhằm thực sự đạt được hòa bình. Hai bên cũng đã nhất trí về các bước đi tiếp theo và hình thức đàm phán với Mỹ”, Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Zelensky (Ảnh: REUTERS)

Trước đó, ông Witkoff và ông Kushner đã gặp Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov tại Miami. Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna cho biết những vấn đề khó khăn nhất hiện nay là lãnh thổ và bảo đảm an ninh.

Theo Aljazeera, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại London vào 8/12. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết ông sẽ tới London để tham dự cuộc gặp, nhằm thảo luận tình hình Ukraine và tiến trình đàm phán với Nga dưới vai trò trung gian của Mỹ.