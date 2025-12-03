Nghệ thuật xoay chuyển chiến thuật đàm phán hoà bình của Tổng thống Putin

(VTC News) -

Trong buổi phỏng vấn diễn ra ngay trước thềm cuộc họp với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, Tổng thống Nga Vladimir Putin trình bày toàn diện quan điểm của Moskva về triển vọng hòa bình đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ông Putin nhiều lần nhấn mạnh châu Âu đang “tự loại mình khỏi tiến trình hòa bình” và những đề xuất gần đây từ Brussels “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, bởi chúng phớt lờ “thực tế trên mặt đất” - cụm từ mà Nga sử dụng để chỉ vùng lãnh thổ nằm dưới kiểm soát của Moskva.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc đàm phán với đại diện Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Đồng thời, ông Putin khẳng định Nga không có ý định gây chiến với châu Âu, nhưng nếu châu Âu chọn chiến trường, Moskva sẵn sàng ngay lập tức. “Các nước ở phương Tây không có chương trình hòa bình. Họ đang cản trở nỗ lực của Washington”, ông Putin nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga mô tả Mỹ là bên duy nhất hiện nay có “chương trình nghị sự thực tế” và cũng là bên Moskva thực sự muốn thỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Trong trường hợp, Washington thúc đẩy hòa bình, Nga sẽ đàm phán dựa trên cơ sở "ranh giới mới”.

Tuy nhiên, để Nga ngồi vào bàn đàm phán, Kiev phải chấp nhận mất những khu vực Nga đang kiểm soát và Ukraine không được gia nhập NATO cũng như bảo đảm an ninh phải tính đến lợi ích chiến lược của Nga.

Theo ông Putin, chỉ Washington mới đủ ảnh hưởng để buộc Kiev chấp nhận ngừng bắn, đảm bảo tính ràng buộc của thỏa thuận và tạo khung an ninh mới tại Đông Âu. Nga kỳ vọng đàm phán sẽ xoay quanh trao đổi lợi ích, thay vì mô hình “tất cả hoặc không” của giai đoạn trước.

Trong buổi phỏng vấn, ông Putin cũng cập nhật trực tiếp tình hình chiến sự và cho biết Nga chính thức kiểm soát khu vực Krasnoarmeysk, tiến sâu vào Kupyansk-Uzlovaya. Cùng với đó, quân đội Nga đang “tiêu diệt 15 tiểu đoàn Ukraine” bị kẹt lại bên bờ trái.

Chưa dừng lại, ông Putin cảnh báo nếu Ukraine tiếp tục gây thiệt hại vào dòng chảy năng lượng của Nga, Nga sẽ đáp trả bằng việc phong tỏa biển, điều vốn có tác động kinh tế nghiêm trọng đối với Kiev và cả một phần thị trường ngũ cốc toàn cầu.

Ông chỉ ra Moskva sẽ mở rộng phạm vi mục tiêu tấn công và xem xét các biện pháp chống lại tàu thuyền từ quốc gia hỗ trợ Ukraine trong hoạt động ở biển Đen. “Cách triệt để nhất là cắt đứt Ukraine khỏi biển, khi đó nạn cướp biển nói chung sẽ không thể xảy ra”, ông Putin nói.

Bên trong phòng đàm phán Mỹ - Nga. (Ảnh: Reuters)

Ông Putin cũng dành phần lớn thời lượng để nói về kinh tế Nga nhưng không nhằm mục tiêu trong nước mà chủ yếu gửi tín hiệu ra bên ngoài rằng Nga vẫn đủ sức tiếp tục cuộc xung đột và chứng minh với Mỹ rằng nước này không vội vã tìm hòa bình vì suy kiệt kinh tế, mà hoàn toàn có thể tiếp tục chiến dịch thêm nhiều năm nữa.

Theo số liệu nhà lãnh đạo Nga công bố, lạm phát tháng 12 tại nước này dự kiến nằm dưới mức 6%, giảm mạnh so với mức hai chữ số đầu năm; tỷ lệ thất nghiệp chạm mức 2,2%, mức thấp kỷ lục; tăng trưởng GDP 2024 khoảng 0,5 - 1%, dù chịu trừng phạt; lợi nhuận ngân hàng 2024 đạt 3,8 nghìn tỷ ruble, dự báo 2025 đạt 3,2 - 3,5 nghìn tỷ; nợ công dưới 20% GDP, thấp hơn nhiều so với EU (khoảng 84%); đầu tư tăng 7,4% năm 2024, sau mức 9,8% của 2023.

Ông Putin cũng chỉ ra mức tăng thương mại “rất mạnh” với Trung Quốc và Ấn Độ trong 3 năm qua, đồng thời nhấn mạnh về lĩnh vực hợp tác công nghệ, năng lượng, vũ trụ và nông nghiệp. Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông sẽ thảo luận sâu hơn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong những chuyến thăm sắp tới.

Bài phát biểu của Tổng thống Putin trước cuộc gặp đặc phái viên Witkoff cho thấy Nga dường như đang định hình cấu trúc đàm phán mới với Mỹ là trung tâm, châu Âu đứng ngoài, còn Ukraine buộc phải chấp nhận thực tế chiến trường. Trong khi duy trì sức ép quân sự, Nga đồng thời chứng minh rằng họ đủ năng lực kinh tế để trụ vững.