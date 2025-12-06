Diễn biến chiến sự Nga-Ukraine ngày 6/12: Nga sẽ đáp trả vụ tấn công Grozny

(VTC News) -

Nga sẽ đáp trả vụ tấn công Grozny

Theo TASS, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov hôm 5/12 cho biết quân đội Nga sẽ thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu quân sự tại Ukraine trong tuần tới, nhằm đáp trả vụ máy bay không người lái (UAV) tấn công một tòa nhà cao tầng ở Grozny.

Ông cho rằng vụ tấn công vào các tòa nhà cao tầng ở trung tâm Grozny “hoàn toàn vô nghĩa về mặt chiến thuật".

Trước đó, vào ngày 5/11, một UAV Ukraine tấn công tòa nhà cao tầng thuộc khu phức hợp Grozny City, trung tâm hành chính của Chechnya. Vụ tấn công gây hư hại mặt ngoài công trình nhưng không có thương vong.

Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov.

Mỹ đặt hạn chót tự phòng thủ cho các nước châu Âu

Theo Reuters, các thành viên châu Âu của NATO đang phải đối mặt với một hạn chót do Mỹ đặt ra nhằm buộc họ tăng trách nhiệm trong thu thập tình báo và sản xuất tên lửa.

Các quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo phái đoàn một số nước châu Âu trong tuần này rằng nếu họ không đáp ứng được các yêu cầu trong mốc 2027, Washington có thể giảm bớt sự tham gia của mình trong một số hoạt động quốc phòng của NATO.

Một quan chức NATO nói với Reuters rằng “các đồng minh đều nhận thức cần đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng và chuyển gánh nặng phòng thủ thông thường từ Mỹ sang châu Âu", nhưng từ chối bình luận về hạn chót năm 2027.

Một số quan chức châu Âu lại cho rằng mục tiêu năm 2027 là phi thực tế, bởi việc thay thế hỗ trợ quân sự của Mỹ trong ngắn hạn sẽ đòi hỏi mức đầu tư lớn hơn nhiều so với kế hoạch hiện nay.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Reuters)

Kiev hợp nhất các cơ quan mua sắm quân sự

Ukraine ra lệnh hợp nhất hai cơ quan mua sắm quân sự lớn thành một đơn vị duy nhất, bất chấp những quan ngại liên quan đến tham nhũng mà NATO cảnh báo từ năm ngoái.

Bộ trưởng Quốc phòng Denis Shmigal cho biết rằng từ ngày 1/1/2026, Cơ quan Vận hành Hậu cần Nhà nước và Cơ quan Mua sắm Quốc phòng sẽ được gộp thành một tổ chức mới mang tên Cơ quan Mua sắm Thống nhất. Ông khẳng định việc này sẽ tăng “tính minh bạch và hiệu quả” trong các doanh nghiệp quốc phòng.

Daria Kaleniuk, Giám đốc Trung tâm Hành động Chống tham nhũng, nói với truyền thông Ukraine rằng cơ quan mới sẽ quản lý khoảng 1 nghìn tỷ hryvnia (23,7 tỷ USD) ngân sách mua sắm mỗi năm. Bà cảnh báo việc hợp nhất có thể làm tăng rủi ro tham nhũng trong lĩnh vực đã nhiều lần vướng bê bối.

Nỗ lực hợp nhất này từng được chính quyền Kiev đề xuất vào tháng 10 năm ngoái dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, nhưng bị hoãn lại sau khi NATO phản đối.

Hiện Umerov giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine và vừa được bổ nhiệm làm trưởng đoàn đàm phán tại các cuộc hòa đàm do Mỹ làm trung gian.

Ông đồng thời được cho là đang bị các cơ quan chống tham nhũng Ukraine điều tra liên quan đến vụ nhận hối lộ 100 triệu USD, một bê bối khiến ba quan chức cấp cao phải từ chức: Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko, Bộ trưởng Năng lượng Svetlana Grinchuk và Chánh văn phòng Tổng thống Andrey Yermak.

Tháng trước, có cáo buộc rằng Umerov liên quan đến một vụ tham nhũng riêng biệt, liên quan đến việc mua áo giáp kém chất lượng.