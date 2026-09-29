Điểm danh những trải nghiệm cực hấp dẫn tại AEON Hải Dương

(VTC News) -

Ngày 1/10, Trung tâm thương mại (TTTM) AEON Hải Dương chính thức đi vào hoạt động, mang đến hành trình khám phá trọn vẹn với 5 “thế giới” trải nghiệm độc đáo: Ẩm thực, Giải trí - Trẻ em, Thời trang, Sắc đẹp và Không gian sống. Quy tụ dàn thương hiệu phong phú kết hợp hệ thống công nghệ mua sắm thông minh, TTTM sẵn sàng trở thành điểm đến “tất cả trong một” chiều lòng mọi vị khách ghé thăm.

Giới thiệu các thương hiệu đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu trải nghiệm

Với mục tiêu mang đến trải nghiệm đa dạng và tiện nghi cho cư dân địa phương, TTTM AEON Hải Dương giới thiệu gần 40 thương hiệu hấp dẫn trên diện tích mặt sàn rộng 38.100 m². Nổi bật là Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON bao gồm những phân khu quen thuộc như AEON Bakery với sản phẩm bánh tươi mỗi ngày, AEON Delica phong phú món ăn chế biến sẵn cùng các gian hàng thực phẩm đạt chuẩn an toàn.

Không gian AEON Hải Dương được thiết kế nhằm đem lại trải nghiệm mua sắm hiện đại cho khách hàng. (Nguồn: AEON Việt Nam)

Bên cạnh đó là thiên đường ẩm thực và cà phê, quy tụ chuỗi tên tuổi được giới trẻ và các gia đình yêu thích như: Texas Chicken, Gong Cha, Long Wang, MING YANG, Thai Express...

Nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi và hoàn thiện không gian sống, TTTM mang đến rạp chiếu phim AEON Beta Cinema - sở hữu không gian kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ núi Phú Sĩ; khu vui chơi giải trí GiGO chuẩn Nhật; Siêu thị nội thất Kohnan cùng chuỗi bán lẻ đồ gia dụng tiện ích Mr. DIY.

Chuỗi thương hiệu thời trang & phụ kiện lần đầu xuất hiện trong khu vực như: Crocs, Samsonite, HLA, USPA, Megane Prince, Levi’s... cũng góp phần hoàn thiện bức tranh mua sắm tại đây.

Không gian trải nghiệm đáng mong đợi dành cho các thành viên trong gia đình

Không chỉ dừng lại ở danh mục thương hiệu phong phú, AEON Hải Dương còn tạo ấn tượng nhờ việc tối ưu hóa kiến trúc hạ tầng nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Thế giới ẩm thực, nổi bật với khu vực AEON Delica được thiết kế 270 chỗ ngồi, tích hợp sàn nâng hiện đại kết hợp với các quầy Sushi, Bento tươi ngon được bố trí giúp thực khách thoải mái thưởng thức bữa ăn trọn vẹn.

Trải dài từ tầng hai đến tầng ba, thế giới giải trí & trẻ em hướng tới thành “nơi trẻ em muốn quay lại và cả gia đình muốn trở về” khi các bạn nhỏ có không gian thỏa sức khám phá, vận động với Kids Republic của AEON, khu vui chơi KID’S BOX JUMBO, trong khi bố mẹ có thời gian lựa chọn sản phẩm chăm sóc trẻ em, đầy đủ từ trang phục, đồ chơi và dụng cụ học tập, tã giấy, ... AEON Hải Dương đồng thời tổ chức nhiều hoạt động dành cho gia đình, bao gồm workshop, hội thảo nuôi dạy con và chụp ảnh gia đình.

Điểm đến “tất cả trong một” - phục vụ nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình. (Nguồn: AEON Việt Nam)

Tiện ích công nghệ thông minh và dịch vụ chuẩn Nhật

TTTM AEON Hải Dương ứng dụng hàng loạt tiện ích hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình mua sắm. Khách hàng có thể trải nghiệm cân tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống Ki-ốt tự đặt món & thanh toán, quầy thu ngân bán tự động và nhãn giá điện tử linh hoạt. Những công nghệ giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi, mang lại sự tiện lợi vượt trội cho khách hàng ngay cả trong các khung giờ cao điểm.

AEON Hải Dương đem đến trải nghiệm mua sắm tích hợp công nghệ hiện đại. (Nguồn: AEON Việt Nam)

Được vận hành theo triết lý phục vụ tận tâm từ Nhật Bản, TTTM chú trọng chăm chút từng điểm chạm dịch vụ: bãi gửi xe miễn phí với sức chứa lên đến 600 ô tô và 1.100 xe máy, hệ thống tủ đồ thông minh nhận diện khuôn mặt hay đá bọc hàng miễn phí giúp giữ tươi thực phẩm... Hạ tầng trạm sạc xe điện EV, phòng chăm sóc em bé (Baby care room) tiện nghi và nhà vệ sinh gia đình thân thiện cũng thể hiện sự thấu hiểu tinh tế đối với mọi nhu cầu di chuyển, sinh hoạt của cộng đồng.

Sẵn sàng chào đón khách hàng

Đến thời điểm hiện tại, TTTM AEON Hải Dương đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng chào đón cư dân địa phương và các khu vực lân cận đến khám phá không gian mua sắm - giải trí hiện đại. Không chỉ mang đến một tổ hợp dịch vụ “tất cả trong một”, dự án còn hứa hẹn trở thành điểm đến gắn kết đầy ấm áp dành cho cư dân địa phương. Hãy sẵn sàng trở thành một trong những vị khách đầu tiên ghé thăm, trực tiếp tận hưởng chuỗi tiện ích tinh tế cùng phong cách phục vụ tận tâm chuẩn Nhật Bản ngay tại khu vực phía Đông Hải Phòng vào ngày 1/10 sắp tới.