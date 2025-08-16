Biến động điểm chuẩn Trường Đại học Luật TP.HCM 4 năm gần đây

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Luật TP.HCM 4 năm gần nhất, quý phụ huynh, thí sinh có thể tham khảo:

STT Tên ngành Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 1 Ngôn ngữ Anh D01: 25,0 D14: 26,0 D66: 27,5 D84: 27,5 D01: 22,5 D14: 24,5 D66: 24,5 D84: 22,5 D01: 24,78 D14: 25,78 D66: 25,78 D84: 24,78 D01: 24,16 D14: 24,16 D66: 25,46 D84: 25,66 2 Quản trị kinh doanh A00: 25,25 A01: 25,25 D01: 25,0 D03,D06: 24,5 D84: 26,75 D87,D88: 24,5 A00: 23,0 A01: 22,5 D01,D03,D06: 23,0 D84,D87,D88: 22,5 A00: 24,16 A01: 24,16 D01: 24,16 D84: 24,16 A00,A01,D01,D84: 22,56 3 Luật Thương mại quốc tế A01: 26,5 D01,D03,D06: 26,5 D66: 28,5 D69,D70: 36,5 D84: 28,5 D87,D88: 26,5 A01: 26,5 D01,D03,D06: 26,0 D66,D69,D70: 26,0 D84,D87: 26,0 D88: 25,75 A01: 26,86 D01: 26,86 D66: 26,86 D84: 26,86 A01: 26,10 D01: 26,10 D66: 26,10 D84: 26,10 4 Quản trị - Luật A00, A01,:25,5 D01: 25,25 D03,D06: 24,5 D84: 27,75 D87,D88: 25,0 A00: 25,0 A01: 23,5 D01,D03,D06: 24,25 D84,D87,D88: 23,0 A00: 25,86 A01: 24,45 D01: 25,15 D84: 25,15 A00: 24,17 A01: 23,37 D01: 23,87 D84: 24,87 5 Luật A00, A01: 24,5 C00: 27,5 D01: 24,75 D03,D06: 24,5 A00: 24,25 A01: 22,5 D01,D03,D06: 23,25 A00: 24,11 A01: 22,19 C00: 27,11 D01,D03,D03: 23,61 A00: 24,57 A01: 23,77 C00: 27,27 D01,D03,D06: 24,27

Năm nay, Trường Đại học Luật TP.HCM tuyển 3.350 sinh viên, tăng khoảng 150 sinh viên so với năm ngoái. Trường lấy điểm sàn 16 đến 22, giảm 1-3 điểm so với năm ngoái theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Đây là tổng điểm tổ hợp 3 môn, bao gồm điểm cộng, ưu tiên (nếu có). Ngành Luật lấy điểm sàn cao nhất 22 điểm ở khối C00 (Văn, Sử, Địa) giảm 2 so với năm ngoái. Cùng mức giảm này còn có ngành Quản trị luật, Ngôn ngữ Anh. Ngành Luật thương mại quốc tế lấy sàn 20-22 điểm, Quản trị kinh doanh 17-18,5, cùng giảm 3 điểm ở một số tổ hợp.