Biến động điểm chuẩn Trường Đại học Luật TP.HCM 4 năm gần đây

Điểm chuẩn Trường Đại học Luật TP.HCM 4 năm qua tăng giảm ra sao, mời quý phụ huynh và học sinh cùng tham khảo.

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Luật TP.HCM 4 năm gần nhất, quý phụ huynh, thí sinh có thể tham khảo:

STTTên ngànhNăm 2021Năm 2022Năm 2023Năm 2024
1Ngôn ngữ Anh

D01: 25,0

D14: 26,0

D66: 27,5

D84: 27,5

D01: 22,5

D14: 24,5

D66: 24,5

D84: 22,5

D01: 24,78

D14: 25,78

D66: 25,78

D84: 24,78

D01: 24,16

D14: 24,16

D66: 25,46

D84: 25,66

2Quản trị kinh doanh

A00: 25,25

A01: 25,25

D01: 25,0

D03,D06: 24,5

D84: 26,75

D87,D88: 24,5

A00: 23,0

A01: 22,5

D01,D03,D06: 23,0

D84,D87,D88: 22,5

A00: 24,16

A01: 24,16

D01: 24,16

D84: 24,16

A00,A01,D01,D84: 22,56
3Luật Thương mại quốc tế

A01: 26,5

D01,D03,D06: 26,5

D66: 28,5

D69,D70: 36,5

D84: 28,5

D87,D88: 26,5

A01: 26,5

D01,D03,D06: 26,0

D66,D69,D70: 26,0

D84,D87: 26,0

D88: 25,75

A01: 26,86

D01: 26,86

D66: 26,86

D84: 26,86

A01: 26,10

D01: 26,10

D66: 26,10

D84: 26,10

4Quản trị - Luật

A00, A01,:25,5

D01: 25,25

D03,D06: 24,5

D84: 27,75

D87,D88: 25,0

A00: 25,0

A01: 23,5

D01,D03,D06: 24,25

D84,D87,D88: 23,0

A00: 25,86

A01: 24,45

D01: 25,15

D84: 25,15

A00: 24,17

A01: 23,37

D01: 23,87

D84: 24,87

5Luật

A00, A01: 24,5

C00: 27,5

D01: 24,75

D03,D06: 24,5

A00: 24,25

A01: 22,5

D01,D03,D06: 23,25

A00: 24,11

A01: 22,19

C00: 27,11

D01,D03,D03: 23,61

A00: 24,57

A01: 23,77

C00: 27,27

D01,D03,D06: 24,27

Năm nay, Trường Đại học Luật TP.HCM tuyển 3.350 sinh viên, tăng khoảng 150 sinh viên so với năm ngoái. Trường lấy điểm sàn 16 đến 22, giảm 1-3 điểm so với năm ngoái theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Đây là tổng điểm tổ hợp 3 môn, bao gồm điểm cộng, ưu tiên (nếu có). Ngành Luật lấy điểm sàn cao nhất 22 điểm ở khối C00 (Văn, Sử, Địa) giảm 2 so với năm ngoái. Cùng mức giảm này còn có ngành Quản trị luật, Ngôn ngữ Anh. Ngành Luật thương mại quốc tế lấy sàn 20-22 điểm, Quản trị kinh doanh 17-18,5, cùng giảm 3 điểm ở một số tổ hợp.

Kim Anh
