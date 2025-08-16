Biến động điểm chuẩn Trường Đại học Luật TP.HCM 4 năm gần đây

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Luật TP.HCM 4 năm gần nhất, quý phụ huynh, thí sinh có thể tham khảo:
|STT
|Tên ngành
|Năm 2021
|Năm 2022
|Năm 2023
|Năm 2024
|1
|Ngôn ngữ Anh
D01: 25,0
D14: 26,0
D66: 27,5
D84: 27,5
D01: 22,5
D14: 24,5
D66: 24,5
D84: 22,5
D01: 24,78
D14: 25,78
D66: 25,78
D84: 24,78
D01: 24,16
D14: 24,16
D66: 25,46
D84: 25,66
|2
|Quản trị kinh doanh
A00: 25,25
A01: 25,25
D01: 25,0
D03,D06: 24,5
D84: 26,75
D87,D88: 24,5
A00: 23,0
A01: 22,5
D01,D03,D06: 23,0
D84,D87,D88: 22,5
A00: 24,16
A01: 24,16
D01: 24,16
D84: 24,16
|A00,A01,D01,D84: 22,56
|3
|Luật Thương mại quốc tế
A01: 26,5
D01,D03,D06: 26,5
D66: 28,5
D69,D70: 36,5
D84: 28,5
D87,D88: 26,5
A01: 26,5
D01,D03,D06: 26,0
D66,D69,D70: 26,0
D84,D87: 26,0
D88: 25,75
A01: 26,86
D01: 26,86
D66: 26,86
D84: 26,86
A01: 26,10
D01: 26,10
D66: 26,10
D84: 26,10
|4
|Quản trị - Luật
A00, A01,:25,5
D01: 25,25
D03,D06: 24,5
D84: 27,75
D87,D88: 25,0
A00: 25,0
A01: 23,5
D01,D03,D06: 24,25
D84,D87,D88: 23,0
A00: 25,86
A01: 24,45
D01: 25,15
D84: 25,15
A00: 24,17
A01: 23,37
D01: 23,87
D84: 24,87
|5
|Luật
A00, A01: 24,5
C00: 27,5
D01: 24,75
D03,D06: 24,5
A00: 24,25
A01: 22,5
D01,D03,D06: 23,25
A00: 24,11
A01: 22,19
C00: 27,11
D01,D03,D03: 23,61
A00: 24,57
A01: 23,77
C00: 27,27
D01,D03,D06: 24,27
Năm nay, Trường Đại học Luật TP.HCM tuyển 3.350 sinh viên, tăng khoảng 150 sinh viên so với năm ngoái. Trường lấy điểm sàn 16 đến 22, giảm 1-3 điểm so với năm ngoái theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Đây là tổng điểm tổ hợp 3 môn, bao gồm điểm cộng, ưu tiên (nếu có). Ngành Luật lấy điểm sàn cao nhất 22 điểm ở khối C00 (Văn, Sử, Địa) giảm 2 so với năm ngoái. Cùng mức giảm này còn có ngành Quản trị luật, Ngôn ngữ Anh. Ngành Luật thương mại quốc tế lấy sàn 20-22 điểm, Quản trị kinh doanh 17-18,5, cùng giảm 3 điểm ở một số tổ hợp.
