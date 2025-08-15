Điểm chuẩn trường Đại học Hà Nội những năm qua tăng giảm ra sao?

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn của trường Đại học Hà Nội trong 4 năm gần nhất:

Năm 2025, Đại học Hà Nội tuyển 3.305 sinh viên, bằng ba phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển kết hợp theo quy định của trường và xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo đại diện nhà trường, điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm nay có thể biến động tăng giảm trong khoảng 0,5-1,5 so với năm ngoái. Những ngành học dự kiến lấy điểm chuẩn cao gồm: Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Công nghệ thông tin, Marketing.

Học phí Đại học Hà Nội với khóa tuyển sinh 2025 dự kiến khoảng 0,78-1,7 triệu đồng một tín chỉ, tăng 7,5-8,3% so với năm ngoái. Sinh viên cần hoàn thành khoảng 145-152 tín chỉ và đáp ứng một số yêu cầu khác để được xét công nhận tốt nghiệp.