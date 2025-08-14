Trường đại học nào công bố điểm chuẩn 2025 sớm nhất?

(VTC News) -

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kể từ ngày 13/8 đến hết 17h ngày 20/8, các trường tải dữ liệu xét tuyển của thí sinh lên hệ thống, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng và học bạ.

Cùng thời điểm, Bộ GD&ĐT sẽ xử lý dữ liệu (lọc ảo) nhằm xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Dưới đây là lịch dự kiến công bố điểm chuẩn của một số trường đại học:

Trường Dự kiến lịch công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 20/8 Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM 20/8 Đại học Công thương TP.HCM 20/8 Đại học Công nghệ TP.HCM 20/8 Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM 20/8 Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 20/8 Học viện Phụ nữ Việt Nam 20/8 Đại học Điện lực 20/8 Đại học Thương Mại 20-22/8 Đại học Công nghiệp TP.HCM 21/8 Đại học Giao thông vận tải 21/8 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 22/8 Đại học Kinh tế Quốc dân Trước 17h ngày 22/8 Học viện Ngân hàng Trước 17h ngày 22/8 Đại học Công nghiệp Hà Nội Trước 17h ngày 22/8 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Trước 17h ngày 22/8 Học viện Tài chính Trước 17h ngày 22/8

Sau khi biết điểm chuẩn, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 30/8.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là năm đầu tiên thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cả nước năm nay có hơn 1,16 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Trong số này có hơn 1,12 triệu thí sinh là học sinh lớp 12, còn lại là thí sinh tự do.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 28/7, gần 850.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng lên hệ thống, tăng hơn 115.000 so với năm ngoái (do có thí sinh đăng ký xét tuyển cả các trường cao đẳng nghề nghiệp). Tổng cộng có khoảng 7,6 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025. Trung bình, một thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Như vậy, hơn 310.000 thí sinh bỏ cơ hội vào đại học, cao đẳng năm nay, tương đương 26,7% trên tổng 1,16 triệu thí sinh.