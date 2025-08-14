(VTC News) -

Mời quý phụ huynh tham khảo điểm chuẩn Đại học An ninh nhân dân 4 năm qua:

Điểm chuẩn trường Đại học An ninh Nhân dân 4 năm gần nhất

Năm nay trường Đại học An ninh Nhân dân tuyển sinh 260 chỉ tiêu (234 nam, 26 nữ) và được phân bổ theo từng địa bàn, từng phương thức tuyển sinh.

Nhà trường sử dụng 3 phương thức tuyển sinh gồm:

- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

- Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Các vùng tuyển sinh của trường gồm:

- Vùng 4 (các Tỉnh/TP Nam Trung Bộ), gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận.

- Vùng 5 (các tỉnh Tây Nguyên), gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

- Vùng 6 (các Tỉnh/TP Đông Nam Bộ), gồm: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Vùng 7 (các Tỉnh/TP Đồng bằng Sông Cửu Long), gồm: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

- Vùng 8 (các đơn vị trực thuộc Bộ Công an có địa bàn đóng quân ở phía Nam), gồm: A09, C01, C10, C11, K01, K02.

Tổ hợp môn xét tuyển theo phương thức 3 gồm: Tổ hợp A00, A01, C03, D01, K21,K22.