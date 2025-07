Điểm sàn xét tuyển 8 trường công an 2025

(VTC News) -

Theo đó, với ngành Y khoa của trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, thí sinh phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn theo tổ hợp là 20,5 (không nhân hệ số, có điểm ưu tiên đối tượng và điểm ưu tiên khu vực), đồng thời đạt 20/100 điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025.

Với các ngành còn lại của trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và 7 trường gồm Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Quốc tế, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy, điểm sàn từ 70/100 trở lên.

Mức điểm sàn 70 được tính theo công thức: Điểm sàn = (Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp)*10/3 + Điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Điểm sàn 8 trường công an cụ thể như sau:

STT Trường Điểm sàn 1 Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân Ngành Y khoa - 20,5/30 điểm thi tốt nghiệp THPT - 20/100 điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an Các ngành khác: 70 2 Học viện An ninh nhân dân 70 3 Học viện Cảnh sát nhân dân 70 4 Học viện Chính trị Công an nhân dân 70 5 Đại học An ninh nhân dân 70 6 Đại học Cảnh sát nhân dân 70 7 Đại học Phòng cháy chữa cháy 70 8 Học viện Quốc tế 70

Ngoài ra, điểm sàn trung cấp chính quy tuyển mới từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (không nhân hệ số, không có điểm cộng) của 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường công an nhân dân là 10 điểm. Việc xét tuyển hệ này độc lập với hệ đại học của 8 trường công an.

Năm nay, 8 trường công an tuyển mới khoảng 2.350 chỉ tiêu. Ngoài xét kết hợp điểm thi đánh giá và kết quả thi tốt nghiệp THPT, khối trường này sử dụng hai phương thức khác gồm xét tuyển thẳng và dựa vào kết quả thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Năm ngoái, điểm chuẩn theo phương thức kết hợp điểm thi đánh giá và điểm thi tốt nghiệp vào 8 trường công an cao nhất là 25,52 điểm.