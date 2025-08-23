Điểm chuẩn các trường đại học ngành Kinh tế 2025, cao nhất 28,5 điểm

(VTC News) -

Đại học Kinh tế quốc dân vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp 2025. Theo đó, điểm chuẩn các ngành Kinh tế gồm: Kinh tế đầu tư: 27,5 điểm, Kinh tế học: 26,52 điểm, Kinh tế tài chính (FE)/ngành Kinh tế: 25,41 điểm, Kinh tế nông nghiệp: 24,35 điểm, Kinh tế phát triển: 26,77 điểm, Kinh tế quốc tế: 28,13 điểm, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên: 23,5 điểm, Kinh tế và quản lý đô thị: 25,8 điểm, Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực: 26,79 điểm, Thống kê kinh tế: 26,79 điểm, Toán kinh tế: 26,73 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân 2025.

Trường Đại học Ngoại Thương công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,5. Chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh và chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế đều có ngưỡng điểm trúng tuyển là 28.

Kế tiếp là 6 chương trình có điểm trúng tuyển trên 27 điểm bao gồm chương trình định hướng nghề nghiệp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao Kinh doanh quốc tế, chương trình Marketing số, chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng.

Riêng ngành Khoa học máy tính có điểm trúng tuyển là 36,4 điểm với hệ số nhân đôi cho môn Toán (tương đương trên 9 điểm 1 môn).

Các chương trình còn lại về cơ bản có ngưỡng điểm trúng tuyển tập trung vào khoảng từ 25-27 điểm.

Mức điểm trúng tuyển của các ngành của Học viện Ngân hàng năm 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 21-26,97 điểm, tùy theo chương trình đào tạo, trong đó cao nhất là ngành Luật Kinh tế (26,97).

Các ngành kinh tế có điểm chuẩn như sau: Kinh tế đầu tư: 24,38 điểm, Chất lượng cao kinh tế đầu tư: 22,13 điểm, Kinh doanh quốc tế: 25,25 điểm, Kinh doanh quốc tế (Liên hết đại học Conventry, Anh): 21 điểm...

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2025.

Điểm chuẩn của 59 chương trình đào tạo tuyển sinh tại Đại học Kinh tế TP.HCM ở cả 5 phương thức sẽ dao động từ 22,8 - 27,7.

Các ngành kinh tế có điểm chuẩn như sau: Kinh tế: 25,4 điểm, Kinh tế chính trị: 24 điểm, Kinh tế đầu tư: 24,05 điểm, Kinh doanh quốc tế: 26,3 điểm, Tài chính quốc tế: 26,3 điểm...

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM 2025.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm nay dao động từ 15 - 20 điểm. Trong đó, các ngành kinh tế có điểm chuẩn như sau: Kinh tế 15 điểm, Kinh tế đào tạo bằng tiếng Anh: 16 điểm, Kinh tế chính trị: 15 điểm, Kinh tế quốc tế: 15 điểm, Thống kê kinh tế: 15 điểm, Kinh tế số: 15 điểm, Kinh tế nông nghiệp: 15 điểm, song ngành Kinh tế - Tài chính: 16 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Huế 2025.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành lấy điểm chuẩn cao nhất của trường Đại học Kinh tế - Luật Đại học Quốc gia TP.HCM là Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) với 28,08 điểm. Thấp nhất là chuyên ngành Luật dân sự (chương trình tiếng Anh) với 23,5 điểm.

Các ngành kinh tế có điểm chuẩn như sau: Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế học): 24,8 - 25,42, Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công): 24,25 - 24,73, Kinh tế Quốc tế (Chuyên ngành kinh tế đối ngoại): 26,33 - 27,28, Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính): 25 - 26,75, Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính, tiếng Anh): 23,58 - 24,03, Toán kinh tế (chuyên ngành Phân tích dữ liệu): 25,63 - 26,42...

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật Đại học Quốc gia TP.HCM 2025.

Điểm chuẩn các ngành Kinh tế của trường Học viện Tài chính 2025 như sau: Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực tài chính: 25,43, Kinh tế chính trị - tài chính: 24,92, Kinh tế đầu tư: 25,56 điểm, Kinh tế đầu tư (theo định hướng ACCA): 22,82 điểm...

Điểm chuẩn các ngành Kinh tế của trường Học viện Tài chính 2025.

Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) năm 2025 bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động 22,1 - 25,63/30 điểm. Trong đó, mức cao nhất là 25,63 điểm vào ngành Kinh tế. Với những ngành có điểm chuẩn thang 40, mức điểm cao nhất là 29,21 điểm.