Đi bộ hơn 4.000 bước mỗi ngày, điều gì xảy ra với sức khỏe và tuổi thọ?

(VTC News) -

Đi bộ mỗi ngày là thói quen của hàng triệu người, đặc biệt trong nhóm người cao tuổi và những người muốn giảm cân, cải thiện sức khỏe. Trong số đó, "đi bộ 10.000 bước mỗi ngày" trở thành tiêu chuẩn quen thuộc được lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, con số này không hoàn toàn mang tính khoa học.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Ninh, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết, con số 10.000 bước thực tế bắt nguồn từ một chiến dịch tiếp thị của công ty Nhật Bản sản xuất máy đếm bước chân vào năm 1965. Mục đích ban đầu là quảng bá sản phẩm, nhưng sau đó lại vô tình tạo ra ‘chuẩn mực sức khỏe’ được áp dụng trên toàn thế giới.

Dù mang tính tiếp thị, khuyến nghị này lại truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều nghiên cứu khoa học trên toàn cầu.

Đi bộ mỗi ngày trở thành thói quen của nhiều người.

Một nghiên cứu quy mô lớn được công bố trên Tạp chí Y khoa Mỹ cho thấ, đi bộ khoảng 4.400 bước mỗi ngày giúp giảm 41% tỷ lệ tử vong so với những người chỉ đi khoảng 2.700 bước. Nghiên cứu được thực hiện trong 4,3 năm, trên hơn 16.500 phụ nữ từ 62 đến 100 tuổi (trung bình 72 tuổi).

Tỷ lệ tử vong tiếp tục giảm khi tăng số bước lên đến 7.500, nhưng sau ngưỡng này, lợi ích gia tăng không rõ rệt. Đặc biệt, tốc độ đi bộ nhanh hay chậm không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả, cho thấy số bước đi bộ mỗi ngày mới là yếu tố quan trọng.

Ở một nghiên cứu khác, những người thừa cân hoặc béo phì khi đi bộ hơn 9.500 bước mỗi ngày trong suốt 36 tuần đã giảm trung bình 2,4 kg, giảm 2% mỡ cơ thể và tăng mức cholesterol tốt (HDL). Bên cạnh đó, sức khỏe tim mạch và hô hấp cũng được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh, chỉ đi bộ thôi là chưa đủ nếu mục tiêu là giảm cân rõ rệt hoặc duy trì sức khỏe toàn diện. Đi bộ đốt cháy khoảng 350 kcal mỗi giờ - con số tương đối thấp. Trong khi đó, chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học mới là yếu tố then chốt, quyết định 70-80% hiệu quả giảm cân.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, người trưởng thành, đặc biệt trung niên và cao tuổi, nên kết hợp thêm các hoạt động thể chất như bơi lội, yoga, aerobic, tập tạ khoảng 150-170 phút mỗi tuần để duy trì cơ bắp và làm chậm quá trình lão hóa xương.

Tóm lại, đi bộ từ 4.400 đến 7.500 bước mỗi ngày mang lại lợi ích sức khỏe rõ rệt, đặc biệt trong việc giảm nguy cơ tử vong sớm. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu, nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý và vận động đa dạng.