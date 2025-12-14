Đi bộ 30 phút mỗi ngày, cơ thể thay đổi ra sao?

(VTC News) -

Theo bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), đi bộ và chạy bộ đều là những hình thức tập luyện có lợi cho cơ thể. Trung bình, mỗi người nên dành ít nhất 150 phút vận động mỗi tuần để duy trì sức khỏe.

So với nhiều môn thể thao khác, đi bộ được xem là lựa chọn đơn giản nhất vì hầu như ai cũng có thể thực hiện nếu đủ kiên trì. Với nhóm người làm việc văn phòng, thường xuyên ngồi lâu và ít vận động, nguy cơ gặp các vấn đề như đau lưng, bệnh xương khớp, căng thẳng và stress khá cao.

Thói quen đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày không chỉ giúp cải thiện thể lực mà còn hỗ trợ phát triển cơ bắp và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

5 cách giúp duy trì thói quen đi bộ

Thứ nhất, hãy lên kế hoạch đi bộ vào một khung giờ cố định trong ngày, có thể là buổi sáng hoặc buổi tối, sao cho phù hợp với lịch sinh hoạt và công việc.

Thứ hai, đi bộ cùng người thân hoặc bạn bè sẽ tạo cảm giác thoải mái hơn, đồng thời có người hỗ trợ khi xảy ra các vấn đề sức khỏe ngoài ý muốn.

Thứ ba, nên chia nhỏ thời gian tập luyện. Đi bộ đều đặn mỗi lần khoảng 30 phút mang lại hiệu quả tốt hơn so với việc đi liên tục 60 - 80 phút. Nếu muốn đi bộ 60 phút mỗi ngày, bạn có thể chia thành hai buổi.

Thứ tư, thay đổi lộ trình đi bộ thường xuyên giúp tạo cảm giác mới mẻ, tránh nhàm chán và duy trì hứng thú tập luyện.

Thứ năm, đầu tư một đôi giày phù hợp cho đi bộ sẽ giúp giảm đau chân, hạn chế chấn thương và hỗ trợ di chuyển thoải mái hơn.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, chỉ cần tập đều đặn, không nhất thiết tập quá nhiều, đặc biệt với người thừa cân. Việc kết hợp chế độ ăn uống cân đối và sinh hoạt hợp lý sẽ giúp nâng cao hiệu quả tập luyện.

Đi bộ là hình thức vận động đơn giản, dễ duy trì, giúp cải thiện sức khỏe.

Lợi ích rõ rệt của việc đi bộ

Đi bộ giúp cải thiện mỡ máu bằng cách giảm cholesterol LDL (có hại) và tăng cholesterol HDL (có lợi), đồng thời hỗ trợ hạ huyết áp, cải thiện tâm trạng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều nghiên cứu cho thấy thói quen này góp phần giảm nguy cơ tử vong do các bệnh không lây nhiễm và kéo dài tuổi thọ.

Với người thừa cân, đi bộ là phương pháp giảm cân an toàn và bền vững. Duy trì đi bộ 30 phút mỗi ngày trong 6 tháng có thể giúp giảm từ 5 - 10% trọng lượng cơ thể. Người béo phì có thể chia thời gian đi bộ thành 2 lần/ngày, mỗi lần 20 - 30 phút, để đạt hiệu quả tốt hơn.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, ngay cả khi không đạt mốc 10.000 bước mỗi ngày, việc đi bộ thường xuyên với số bước phù hợp vẫn mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể và lâu dài.