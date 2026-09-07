Đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh

(VTC News) -

Ngày 7/9, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra kết thúc điều tra bổ sung vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và nhiều tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan điều tra ban hành kết luận điều tra bổ sung số 22, đề nghị truy tố vắng mặt bị can Nguyễn Công Minh (53 tuổi, quê Hà Tĩnh), Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Cơ quan điều tra yêu cầu ông Minh, đang bị truy nã, ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Người dân khi phát hiện hoặc bắt giữ bị can cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội; điện thoại: 06922.09022.

Bị can Nguyễn Công Minh.

Theo kết luận điều tra được công bố trước đó, ông Minh bị cáo buộc là người chủ mưu, chỉ đạo các giám đốc khu vực, chi nhánh và doanh nghiệp trong hệ thống thực hiện hành vi thông thầu, gian lận hồ sơ, nâng giá vật liệu và sử dụng “quân xanh” để tăng khả năng trúng thầu.

Theo đó, ngày 28/2/2002, ông Minh thành lập doanh nghiệp tư nhân “Sinh vật cảnh và giống cây trồng Công Minh”.

Đến ngày 22/11/2006, công ty đổi tên thành Công ty TNHH cây xanh Công Minh, hoạt động trong lĩnh vực ươm cây giống để bán ra thị trường.

Từ năm 2017 đến tháng 6/2023, ông Minh thành lập, mua thêm 59 doanh nghiệp, xây dựng hệ thống gồm 60 công ty hoạt động tại 38 tỉnh, thành phố cũ. Trong số này, 34 công ty đã trúng thầu; một số doanh nghiệp được sử dụng làm “quân xanh”. Các doanh nghiệp độc lập về pháp lý nhưng được điều hành theo mô hình “tổng công ty”.

Cơ quan điều tra xác định các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 395 tỷ đồng. Riêng ông Minh bị cáo buộc hưởng lợi qua chuyển khoản hơn 254 tỷ đồng. Trước khi kết thúc điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã phát hành 285 yêu cầu định giá vật liệu tại hơn 1.220 dự án do hệ thống doanh nghiệp của ông Minh trúng thầu.

Trong kết luận điều tra trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị truy tố 35 bị can về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Công Minh được xác định đã bỏ trốn ra nước ngoài từ năm 2023