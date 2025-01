Đề nghị công an xử lý nam thanh niên hít xà đơn trên Metro số 1

(VTC News) -

Ngày 26/1, Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1 - đơn vị vận hành metro số 1) thông tin, đơn vị có công văn đề nghị Công an TP.HCM vào cuộc xử lý vụ nam thanh niên hít xà đơn trên tàu Metro số 1.

Đơn vị vận hành tuyến Metro số 1 đề nghị Công an vào cuộc xử lý nam thanh niên hít xà đơn trên tàu. (Ảnh cắt từ clip)

Theo HURC1, đây không phải lần đầu nam thanh niên thực hiện việc này. Trước đó, nam thanh niên đã nhiều lần thực hiện các hành động tương tự trên các chuyến tàu số hiệu 1401, hướng từ ga Bến Thành đi ga Bến xe Suối Tiên và tàu số hiệu 1602 hướng từ ga ga Bến xe Suối Tiên đi ga Bến Thành.

"Hành động này gây bức xúc cho hành khách xung quanh. Khoang tàu là không gian công cộng, các tay nắm được lắp đặt để giúp hành khách giữ thăng bằng trong lúc tàu chạy, không phải để tập thể dục hay trình diễn", công văn của Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 ghi.

Căn cứ các quy định của Chính phủ và UBND TP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đồng thời, để tăng cường tính răn đe đối với những người gây mất trật tự công cộng trên metro, tạo và duy trì hình ảnh đẹp về một phương tiện công cộng văn minh, kịp thời xử lý các hành vi chưa đúng chuẩn khi tham gia di chuyển bằng tàu metro, HURC1 đề nghị Công an TP chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, mời người này lên làm việc và xử lý.

Trước đó, ngày 24/1, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một thanh niên dùng tay nắm treo trần và thanh sắt dọc trần toa tàu Metro Bến Thành - Suối Tiên để làm các động tác như thể dục dụng cụ, hít xà đơn.

Thời điểm này, tàu điện đông hành khách, trong đó nhiều người đang ngồi ở ghế phía dưới.

Ngay khi clip lan truyền trên mạng đã thu hút lượng lớn người chia sẻ. Ai cũng bức xúc cho rằng hành vi của thanh niên trên là thiếu văn hoá, văn minh khi sử dụng loại hình vận tải hành khách công cộng làm ảnh hưởng đến nhiều người.

Ngoài ra, hành động của thanh niên còn gây mất an toàn, xâm hại đến cơ sở vật chất thiết bị trên đoàn tàu metro.