Khách đi Metro số 1 thả rông thú cưng, cởi trang phục để 'sống ảo'

(VTC News) -

Ngày 6/1, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1) cho biết, sau 2 tuần chạy thương mại tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đội ngũ vận hành phát hiện nhiều trường hợp còn vi phạm văn hóa Metro, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm chung của tất cả hành khách.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 mong muốn hành khách đi Metro tuân thủ quy định để không làm ảnh hưởng đến quy trình vận hành.

Theo HURC1, nhiều hành khách sử dụng thiết bị chụp hình và hành vi chụp ảnh không an toàn như sử dụng tripod trong nhà ga và trên tàu, gây cản trở cho hành khách khác.

"Nhiều trường hợp hành khách chồm ra ngoài cửa EWD (cửa chỉ để nhân viên nhà ga sử dụng trong tình huống khẩn cấp) để chụp hình, không tuân thủ nhắc nhở của nhân viên và tiếp tục di chuyển đến các vị trí khác để chụp ảnh. Thậm chí, có trường hợp cởi bỏ trang phục, thiếu thuần phong mỹ tục khi chụp ảnh", HURC1 thông tin.

Bên cạnh việc chụp hình không an toàn trong nhà ga và trên tàu, nhiều hành khách cũng vi phạm quy định về cửa và vạch cảnh báo an toàn (đứng chặn cửa chắn ke ga và cửa tàu để chờ người thân lên xuống, bước qua vạch cảnh báo an toàn... gây nguy hiểm); không thực hiện việc xếp hàng, sử dụng thang máy của đối tượng ưu tiên không đúng mục đích.

Ngoài ra, một số hành khách còn mang đồ ăn, thức uống vào nhà ga sai quy định.

"Có hành khách cố tình mang theo thú cưng trong balo nhưng lại thả ra khi lên ke ga, gây ảnh hưởng đến không gian chung. Một số hành khách sử dụng nhà vệ sinh như phòng tắm cá nhân, gây ảnh hưởng đến người dùng sau", đại diện HURC1 cho biết thêm.

Đối với những trường hợp hành khách không tuân thủ quy định, HURC1 mong muốn người dân và hành khách khi sử dụng tuyến đường sắt đô thị phải tục tuân thủ các quy định, xây dựng và giữ gìn văn hóa Metro vì một môi trường giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.

Với nhiều trường hợp hành khách không tuân thủ văn hóa sử dụng Metro, nhân viên tại nhà ga tăng cường nhắc nhở, giải quyết tình huống khó khăn phát sinh ngoài nhiệm vụ chính, làm tăng khối lượng công việc.

"Việc không tuân thủ quy tắc lên xuống tàu của hành khách, có thể gây mất an toàn, hư hỏng thiết bị vận hành và ảnh hưởng quy trình vận hành", HURC1 thông tin.