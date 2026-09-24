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Xuất bản ngày 24/09/2026 08:29 AM
Xuất bản ngày 24/09/2026 08:29 AM

Dấu mốc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada

Việt Nam và Canada đã xây dựng mạng lưới hợp tác rộng khắp từ chính trị, kinh tế, quốc phòng đến giáo dục, ODA và giao lưu nhân dân, tạo nền tảng để quan hệ song phương tiếp tục phát triển.

Dấu mốc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada - 1
Diệp Thảo (VOV.VN )

Link: https://vov.vn/chinh-tri/dau-moc-quan-he-doi-tac-toan-dien-viet-nam-canada-post1334948.vov

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