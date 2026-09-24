Thế giới Thời sự quốc tế Xuất bản ngày 24/09/2026 08:29 AM Xuất bản ngày 24/09/2026 08:29 AM Dấu mốc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada Việt Nam và Canada đã xây dựng mạng lưới hợp tác rộng khắp từ chính trị, kinh tế, quốc phòng đến giáo dục, ODA và giao lưu nhân dân, tạo nền tảng để quan hệ song phương tiếp tục phát triển.Diệp Thảo (VOV.VN )Link: https://vov.vn/chinh-tri/dau-moc-quan-he-doi-tac-toan-dien-viet-nam-canada-post1334948.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada lên tầm cao mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam rời Mỹ, tiến hành thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour. Canada trông đợi chuyến thăm mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng mở ra động lực hợp tác, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Canada lên một tầm cao mới. Cơ hội đưa quan hệ Việt Nam - Canada lên tầm phát triển mới Chuyến thăm là cơ hội tạo xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam - Canada đi vào chiều sâu, thực chất, nhất là trong kinh tế, khoa học - công nghệ, lĩnh vực chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Canada: Xung lực mới cho quan hệ hai nước Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo xung lực để hai nước cụ thể hóa tiềm năng hợp tác. Việt Namquan hệ ngoại giaoCanadahợp tác quốc tếBình luận
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