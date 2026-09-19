Cơ hội đưa quan hệ Việt Nam - Canada lên tầm phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang đã trả lời phỏng vấn về ý nghĩa của chuyến thăm, những lĩnh vực có thể tạo bước tiến thực chất và triển vọng đưa quan hệ Việt Nam - Canada phát triển lên tầm cao mới trong bối cảnh hai nước cùng đẩy mạnh đa dạng hóa quan hệ kinh tế, chuỗi cung ứng và hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược.

Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang.

- Thưa Đại sứ, chuyến thăm Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ Việt Nam - Canada, nhất là trong bối cảnh hai nước đang đứng trước những cơ hội mới để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Toàn diện?

Nhận lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ Việt Nam - Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang một giai đoạn hợp tác sâu sắc và thực chất hơn.

Kể từ khi thiết lập khuôn khổ Đối tác Toàn diện năm 2017, quan hệ Việt Nam - Canada đã phát triển vững chắc ở nhiều lĩnh vực. Hai nước duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác như Tham khảo chính trị, Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế, Đối thoại Chính sách Quốc phòng, tạo nền tảng ổn định cho sự gắn kết chiến lược.

Hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục là điểm sáng, với kim ngạch song phương tăng mạnh trong những năm gần đây. Các khuôn khổ như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cùng tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, đã góp phần đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN.

Trong bối cảnh thế giới đang có những biến động sâu sắc, Việt Nam và Canada chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược. Hai nước đều coi trọng thương mại dựa trên luật lệ, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tăng cường hợp tác đa phương và đóng góp vào một môi trường quốc tế hòa bình, ổn định. Việt Nam và Canada cũng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn như Liên hợp quốc, APEC, ASEAN và Cộng đồng Pháp ngữ.

Chuyến thăm cấp Nhà nước lần này còn có ý nghĩa đặc biệt trong việc cụ thể hóa đường lối đối ngoại được xác lập tại Đại hội XIV, đưa hợp tác với các đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững. Tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Canada lên một tầm phát triển mới, đáp ứng lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

- Theo Đại sứ, đâu là những lĩnh vực hai nước có thể tạo bước tiến hoặc đạt những kết quả thực chất trong chuyến thăm lần này, đặc biệt về thương mại - đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng và khoáng sản thiết yếu?

Nhìn vào dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Canada, có thể thấy cơ hội phát triển giữa hai nước còn rất lớn. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển hóa những cơ hội và tiềm năng đã được tích lũy trong thời gian qua thành các định hướng và chương trình hành động cụ thể, thực chất, qua đó tạo xung lực mới cho quan hệ song phương.

Trong thương mại, đầu tư và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hai nước có điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ hơn các dòng thương mại chất lượng cao, mở rộng kết nối logistics, tăng cường hợp tác hải quan và tạo thuận lợi thương mại.

Việc làm sâu sắc hơn hợp tác trong nông nghiệp, thực phẩm, hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến và các lĩnh vực xuất khẩu chủ lực sẽ giúp hai bên tận dụng tốt hơn các khuôn khổ thương mại hiện có. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thu hút thêm các dòng vốn đầu tư dài hạn của Canada vào cơ sở hạ tầng, vận tải và những ngành kinh tế then chốt của Việt Nam.

Trong khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, hai nước có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ sạch, nông nghiệp thông minh, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và chuyển đổi số. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số và kinh tế tri thức của Việt Nam.

Những nội dung được hai bên thống nhất trong chuyến thăm cũng có thể tạo thêm điều kiện để tăng cường kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp của hai nước, từ đó đưa hợp tác khoa học - công nghệ gắn chặt hơn với nhu cầu phát triển và thị trường.

Về năng lượng và khoáng sản thiết yếu, Việt Nam và Canada có thể thúc đẩy hợp tác trong năng lượng tái tạo, hydrogen sạch, khí tự nhiên hóa lỏng, cũng như phát triển các chuỗi giá trị khoáng sản quan trọng phục vụ những ngành công nghiệp công nghệ cao.

Tôi cho rằng sự bổ trợ giữa thế mạnh công nghệ và tài chính của Canada với năng lực sản xuất và thị trường của Việt Nam, dưới xung lực từ chuyến thăm lần này, có thể tạo ra những kết quả hợp tác thực chất và mang lại lợi ích lâu dài cho nhân dân hai nước.

Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Quang Trung (VOV-Washington)