Danh tính nghi phạm tấn công gia đình nhà vợ khiến 2 người tử vong

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang lấy lời khai của nghi phạm Lê Minh Luân (SN 2000, quê Cà Mau; tạm trú xã Củ Chi) để điều tra về hành vi giết người.

Trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ngày 24/9, 2 nạn nhân tử vong là chị T.N.D. (SN 2000, vợ Luân) và chị T.K.T. (SN 1996, chị ruột của D.).

Căn phòng trọ ở đường Hồ Văn Tắng (xã Củ Chi) là hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: T.L.)

Hai nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện là ông T.V.N. (SN 1963, cha vợ Luân) và cháu H.H.T. (SN 2008, con của chị T.).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 năm trước, vợ chồng Luân tới ở trọ tại đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, để làm ăn. Luân làm thợ sửa xe cho một cơ sở ở huyện Hóc Môn cũ, còn chị D. làm công nhân may. Gia đình nhà vợ của Luân cũng thuê các phòng trọ ở gần đó.

Thời gian gần đây, vợ chồng Luân phát sinh mâu thuẫn. Chị D. qua ở cùng chị T. tại phòng trọ cách đó vài mét.

Đầu giờ chiều 24/9, Luân cầm hung khí qua phòng trọ của chị T. để tìm vợ. Lúc này, ông N., chị T., chị D. và cháu H.H.T. đang ở trong phòng, trong đó chị D. và cháu H.H.T. nằm ngủ trên gác.

Luân đã dùng hung khí tấn công cả 4 người, khiến chị T. tử vong tại chỗ; ông N., chị D. và cháu H.H.T. bị thương. Dù các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng chị D. cũng tử vong sau đó.

Đến hiện tại, ông N. và cháu H.H.T. không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án, Luân bỏ trốn khỏi hiện trường và di chuyển về hướng tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, công an phối hợp cùng các lực lượng khác đã bắt giữ được nghi phạm.