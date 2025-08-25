Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 2/8 đến 8/8

(VTC News) -

Từ ngày 2/8 đến 8/8, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 125 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Gia đình chị Bùi Thị Thương trong bài viết “Người phụ nữ nghèo lay lắt suốt 10 năm vì suy tim, mong một ca mổ để sống”.

- Gia đình hai chị em Vũ Thị Lân và Vũ Thị La trong bài viết “Hai chị em 40 năm mắc bệnh teo cơ, bất đắc dĩ sống trong hình hài trẻ nhỏ”.

- Gia đình chị Phan Thị Lý trong bài viết “Hai con suy thận, mẹ nghèo bám viện sống lay lắt, trông vào lương chồng 5 triệu”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 2/8 đến 8/8 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.