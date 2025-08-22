Cậu phụ hồ nhọc nhằn nuôi cháu teo não bị cha mẹ bỏ rơi

(VTC News) -

Căn nhà xây tạm bợ với những mảng tường loang lổ, nền gạch chắp vá là nơi sinh sống của anh Nguyễn Văn Dũng (ấp Bầu Điều Thượng, xã Thái Mỹ, TP.HCM) cùng bé Thu Nga và người mẹ đã già yếu.

Sinh năm 2019, Thu Nga từng khoẻ mạnh, hồn nhiên, vui vẻ như bao trẻ cùng trang lứa. Đến năm 3 tuổi, cơn sốt đột ngột ập đến, bé rơi vào trạng thái hôn mê, co giật toàn thân. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, Thu Nga được chẩn đoán teo não 2 bên, xuất huyết não và động kinh.

Em Thu Nga sống với cậu ruột ở xã Thái Mỹ, TP.HCM

“Giây phút đó tim tôi như ngừng đập. Thu Nga là đứa trẻ bất hạnh, bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới chào đời. Giờ thêm bệnh hiểm nghèo như vậy tôi thật sự rất đau lòng. Tôi không dám nghĩ đến tương lai của cháu, mọi thứ mờ mịt quá”, anh Dũng cố kìm nén chia sẻ.

Gia đình ba người phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi từ công việc phụ hồ của anh Dũng. Những ngày nắng được vài ba trăm nghìn đồng, những lúc trời mưa gió, nhiều công trình xây dựng phải tạm ngưng thì không có thu nhập. Chẳng ít lần bữa cơm của cả nhà anh Dũng chỉ có cháo trắng và rau xanh.

Từ khi cháu gái phát bệnh, kinh tế gia đình khó khăn nay càng thêm chật vật. Bà ngoại già yếu không còn đủ sức đi lại nên anh Dũng vừa đi làm, vừa tất bật tới lui bệnh viện để chăm sóc cháu gái.

Anh Dũng nghẹn ngào: “Cháu phát hiện bệnh, tiền thuốc và tã, sữa là chi phí ngoài bảo hiểm nên rất tốn kém. Số tiền ít ỏi tôi dành dụm được cho cháu đi học cũng đã cạn kiệt. Tôi phải vay mượn khắp nơi, từ anh em họ hàng đến hàng xóm thân quen. Mọi người thương hai cậu cháu nên hỗ trợ một chút nhưng về lâu về dài thực sự rất khó khăn. Tôi cũng chưa biết lấy đâu ra tiền để trả”.

Em Thu Nga điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM.

Trên chiếc giường xếp nhỏ đã cũ kỹ, Thu Nga đôi lúc ngủ thiếp đi với hơi thở khó nhọc. Thỉnh thoảng 2 cánh tay yếu ớt quờ quạng trong vô định. Lẽ ra ở tuổi lên 6, Nga được sống vui vẻ, đến trường vui đùa cùng bạn bè nhưng số phận không may mắn khiến em phải điều trị trong bệnh viện, đáng thuơg hơn nữa dù lớn vậy nhưng Thu Nga chưa được một lần gặp mặt cha mẹ ruột của mình.

“Đây là căn bệnh không thể chữa khỏi trong một sớm một chiều, công việc tôi lại bấp bênh, thu nhập thấp, mẹ lại già yếu. Giờ qua được ngày nào là tôi mừng ngày đó. Chỉ mong sức khoẻ cháu ổn định để tôi yên tâm đi làm kiếm tiền còn điều trị lâu dài cho cháu”, anh Dũng nhìn về phía cháu gái không giấu được nước mắt.

Căn nhà trống trải của anh Dũng chẳng còn gì đáng giá. Tất cả vật dụng có thể bán là anh đều đem bán hoặc cầm cố để có chi phí thuốc thang.

Ông Nguyễn Chánh Tín, Trưởng ấp Bầu Điều Thượng cho biết, gia đình anh Dũng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Địa phương đã nỗ lực hết sức để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tuy nhiên, trường hợp Thu Nga mắc bệnh nặng, chi phí điều trị bệnh cao khiến gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

“Mỗi dịp lễ, Tết, chính quyền địa phương đều có thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Song, hoàn cảnh gia đình anh Dũng đặc biệt, chi phí chữa bệnh cho bé Thu Nga rất tốn kém nên gia đình đang rất túng thiếu. Hy vọng các nhà hảo tâm gần xa dang rộng vòng tay, chung sức để san sẻ phần nào khó khăn với anh Dũng và giúp cháu Nga có điều kiện được chăm sóc sức khoẻ tốt hơn”, ông Tín chia sẻ.

