Trao hơn 54 triệu đồng đến bé gái mắc ung thư xương

(VTC News) -

Mới đây, đại diện Báo Điện tử VTC News phối hợp cùng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K trao số tiền 54.352.031 đồng đến gia đình bé Phạm Thị Mai Linh, 13 tuổi, sống cùng mẹ ở thôn Xuân Hồng 5, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Bé Linh là nhân vật trong bài viết “Bé gái 13 tuổi mắc ung thư xương cầu xin giữ lại chân để được đi học”, đăng tải trên Báo Điện tử VTC News ngày 15/7.

Mai Linh, bé gái 13 tuổi, phát hiện mắc sarcoma xương, một loại ung thư xương ác tính, khiến đầu gối trái sưng to, đau đớn và có nguy cơ phải cắt bỏ chân để ngăn di căn. Là mẹ đơn thân, chị Trương Thị Thủy rơi vào khủng hoảng khi hay tin con mắc bệnh nặng, trong khi một mình đang nuôi ba con.

Chị Thuỷ - mẹ bé Linh đại diện gia đình đón nhận giúp đỡ từ bạn đọc. (Ảnh: Thanh Ngọc)

Linh đang điều trị tại Bệnh viện K (Hà Nội), được chỉ định 7 đợt truyền hóa chất, mỗi đợt tốn 30-35 triệu đồng, phần lớn là thuốc ngoài danh mục BHYT. Gia đình đã vay mượn khắp nơi, nợ hơn 200 triệu đồng, sổ đỏ cũng đã cắm ngân hàng. Linh yếu đi rõ rệt sau 5 đợt điều trị, chịu nhiều đau đớn và không thể đi lại.

Cơ hội giữ lại chân trái là ghép xương nhưng chi phí lên tới 700-800 triệu đồng, quá sức với gia đình nghèo. Chị Thủy đã gửi đơn kêu cứu khắp nơi, chỉ mong con được tiếp tục sống, đến trường và có một tương lai bình thường. Cả hai mẹ con vẫn đang vật lộn từng ngày với bệnh tật, nghèo đói và hy vọng mong manh vào một phép màu.

Sau khi câu chuyện của bé Mai Linh được Báo Điện tử VTC News đăng tải, đã có nhiều nhà hảo tâm và mạnh thường quân trên cả nước gửi lời hỏi thăm, động viên và chung tay hỗ trợ em vượt qua bệnh tật.

Thông qua tài khoản của Báo, bạn đọc đã quyên góp, ủng hộ tổng số tiền 54.352.031 đồng để giúp bé Linh tiếp tục hành trình điều trị gian nan tại Bệnh viện K. Đây là nghĩa cử nhân văn, mang lại nguồn động viên to lớn với gia đình em trong lúc ngặt nghèo nhất.

Chị Trương Thị Thủy, mẹ của bé Linh, xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Báo Điện tử VTC News, bạn đọc, các nhà hảo tâm cùng đội ngũ y bác sĩ đã luôn quan tâm, yêu thương và đồng hành với hai mẹ con trong suốt thời gian qua.

“Số tiền được giúp đỡ là vô cùng quý báu với gia đình tôi lúc này. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự sẻ chia của quý báo và tất cả mọi người. Toàn bộ kinh phí sẽ được dùng để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng cho con gái tôi. Cảm ơn vì đã tiếp thêm cho mẹ con tôi niềm tin và hy vọng”, chị Thủy nghẹn ngào chia sẻ.