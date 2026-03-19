Đăng tin 'bán mạng' 10 triệu để câu like, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 19/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Công an xã Phù Lãng ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.V.T (SN 1990, trú tại xã Phù Lãng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận, kích động bạo lực và tệ nạn xã hội.

Trước đó, ngày 11/3, một tài khoản Facebook cá nhân đã đăng bài trong nhóm “Hội vỡ nợ làm liều-giúp vượt qua khó khăn-vn” (khoảng 1.300 thành viên) với nội dung gây sốc: “10 triệu đổi lấy 1 mạng của tôi. Ai muốn mua không”.

Cơ quan Công an làm việc với chủ tài khoản Facebook. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận, khiến dư luận hoang mang, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi tiêu cực trên không gian mạng.

Ngay khi phát hiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an xã Phù Lãng (Bắc Ninh) vào cuộc xác minh. Cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản là N.V.T. (SN 1990, trú tại xã Phù Lãng).

Tại cơ quan công an, N.V.T. thừa nhận đăng tải nội dung trên chỉ nhằm “trêu đùa”, câu tương tác trong hội nhóm. Người này khẳng định không có việc mua bán mạng sống hay nội tạng như nội dung đã đăng. Đồng thời, N.V.T. cũng nhận thức hành vi của mình mang tính kích động bạo lực, vi phạm pháp luật.

Sau buổi làm việc, N.V.T. đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; tuyệt đối không đăng nội dung sai sự thật, kích động bạo lực. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.