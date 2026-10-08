Đang câu mực, ngư dân Quảng Trị cứu 5 công nhân mắc kẹt giữa biển

(VTC News) -

Theo UBND xã Sen Ngư (Quảng Trị), khoảng 10h ngày 6/10, khi đang đi câu cá mực trên vùng biển cách bờ biển xã Sen Ngư khoảng 1km, anh Ngô Thanh Sơn - Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự thôn Liêm Tiến (xã Sen Ngư) nhận được tín hiệu cầu cứu của 5 công nhân làm việc trên bè khảo sát thăm dò địa chất thực hiện dự án điện gió ngoài khơi.

5 công nhân mắc kẹt trên bè khảo sát địa chất bị hỏng, trôi tự do trên biển lúc mưa to, sóng lớn.

Danh tính 5 công nhân gặp nạn gồm các anh Hồ Văn Mạnh (SN 1994, trú xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị); Ngô Thanh Cảnh (SN 1986); Trần Văn Linh (SN 1990); Trần Văn Cường (SN 1983); Trần Văn Quốc (SN 2008) cùng trú thôn Đồn (xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị).

Trước tình huống nguy hiểm giữa biển khơi, anh Sơn nhanh chóng tiếp cận, đưa thuyền câu áp sát mạn bè khảo sát địa chất để ứng cứu. Anh hỗ trợ đưa 5 công nhân trên bè bị hỏng, trôi tự do giữa sóng lớn vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe của cả 5 người đều ổn định. Trong quá trình cứu hộ, phần đầu thuyền của anh Sơn bị hư hỏng nhẹ.

5 công nhân được anh Sơn ứng cứu kịp thời, đưa vào đất liền an toàn

UBND xã Sen Ngư đánh giá, giữa biển khơi trong điều kiện thời tiết cực đoan, sự hỗ trợ kịp thời của anh Ngô Thanh Sơn đã góp phần giúp nhóm công nhân gặp nạn có cơ hội sống sót và trở về an toàn.

Hành động tương thân tương ái, kịp thời ứng cứu người gặp nạn của anh Sơn, hiện làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, là việc làm đáng biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.