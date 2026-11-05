Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Thái Nguyên

(VTC News) -

Đoàn đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Chung (102 tuổi) tại xóm Vạn Thọ, xã Vạn Phú và đảng viên La Thị Hoa (97 tuổi) tại tổ dân phố số 9, phường Tích Lương.

Đại tướng Phan Văn Giang đeo Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và chúc mừng đảng viên Nguyễn Đức Chung.

Tại các gia đình, Đại tướng cùng Đoàn công tác bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến của các đảng viên lão thành. Đại tướng khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng hôm nay trao tặng là phần thưởng cao quý dành tặng cá nhân đồng chí đảng viên cũng là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, quê hương và toàn thể tổ chức Đảng ở địa phương. Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn những đóng góp quý của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên La Thị Hoa.

Đại tướng mong muốn, các đồng chí đảng viên tiếp tục là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần tận tụy và lòng trung thành với Đảng để các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, học tập và noi theo.