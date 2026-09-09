Đại tá Dương Văn Thoan được giao phụ trách Công an TP Huế

(VTC News) -

Công an TP Huế vừa tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Công an thành phố. Hội nghị công bố quyết định của Bộ Công an về việc giao Đại tá Dương Văn Thoan - Phó Giám đốc Công an TP Huế, phụ trách Công an TP Huế thay cho nhiệm vụ của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn (nguyên Giám đốc Công an TP Huế) cho đến khi có giám đốc mới.

Theo Công an TP Huế, việc giao Đại tá Dương Văn Thoan phụ trách Công an TP Huế nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, không gián đoạn đối với công tác công an tại địa phương.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Huế và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Dương Văn Thoan chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới.

Đại tá Dương Văn Thoan nhận nhiệm vụ phụ trách Công an TP Huế. (Ảnh: CACC)

Trước đó, ngày 4/9, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an TP Huế giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tân Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Thanh Tuấn sinh năm 1976 quê quán tỉnh Thanh Hóa.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Thanh Tuấn trải qua các vị trí công tác từ cơ sở đến Bộ Công an, giữ chức vụ Phó bí thư, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an.

Tháng 1/2018, ông được điều động về công tác tại Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau đó giữ chức Giám đốc Công an tỉnh. Khi TP Huế được thành lập, ông tiếp tục được giao giữ chức Giám đốc Công an TP Huế.