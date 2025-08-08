Đại hội Đảng phường Thuận Thành, Bắc Ninh: Hướng tới đô thị văn minh, hiện đại

(VTC News) -

Ngày 7 - 8/8, Đảng bộ phường Thuận Thành (Bắc Ninh)tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phường Thuận Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã, phường gồm: Hồ, Song Hồ, Gia Đông và Đại Đồng Thành với tổng diện tích tự nhiên 26,58 km2, quy mô dân số trên 51.000 người. Đảng bộ phường hiện có 53 tổ chức đảng trực thuộc.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa, chức mừng Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của phường Thuận Thành.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã, phường (trước sáp nhập) đã thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng lên. Hằng năm có khoảng 80% chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, toàn Đảng bộ kết nạp được 152 đảng viên mới.

Tình hình kinh tế tiếp tục phát triển, thu ngân sách hằng năm vượt kế hoạch, mạng lưới giao thông, hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại, quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường. Ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ; thúc đẩy nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo việc làm, nâng thu nhập cho người dân.

Các đại biểu dự Đại hội.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được bảo đảm; chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn ở cả ba cấp học tiếp tục được nâng lên toàn diện; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng nâng cao. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng; quốc phòng, an ninh được giữ vững và củng cố...

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Thuận Thành phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, quyết tâm đổi mới, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển nhanh, bền vững, đưa phường Thuận Thành trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là hạt nhân phía Nam sông Đuống theo định hướng của tỉnh Bắc Ninh.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, phát biểu tại Đại hội.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội thống nhất đề ra mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2025-2030: Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trọng sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của Nhân dân.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ; đầu tư kết cầu hạ tầng giao thông, đô thị đồng bộ, hiện đại; chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử - văn hoá, làng nghề truyền thống; phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đại hội đã đề ra 4 nhóm chỉ tiêu gồm 15 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 3 nhóm giải pháp chủ yếu.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thuận Thành nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội cấp trên; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội nghe công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thuận Thành gồm 30 người; Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 người. Ông Trần Ngọc Thực được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Đại hội cũng nghe công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định cán bộ giữ các chức danh như: Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Thuận Thành nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định 3 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.