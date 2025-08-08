Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ, Hà Nội

(VTC News) -

Sáng 8/8, Đảng bộ phường Tây Hồ (TP Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo bộ, ngành và TP Hà Nội dự Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, phường Tây Hồ được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính liền kề, đảm bảo phù hợp về địa giới, dân cư và điều kiện phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế địa lý của Hồ Tây. Phường có diện tích tự nhiên 10,72 km2, quy mô dânsố 100.122 người. Toàn phường có 18 trường học, 61 di tích, 4.093 doanh nghiệp và 6.731 hộ kinh doanh.

Đảng bộ phường Tây Hồ hiện có 100 tổ chức Đảng trực thuộc: 11 Đảng bộ cơ sở, 22 chi bộ cơ sở và 67 chi bộ trực thuộc với tổng số 6.139 đảng viên.

Báo cáo chính trị nêu rõ, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của các phường trước sáp nhập đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Về kết quả, kinh tế trên địa bàn duy trì tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 14,2%; cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng "Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp"; giá trị dịch vụ, du lịch chiếm 68%; tập trung phát triển các sản phẩm OCOP để kết nối tạo thành sản phẩm "Dịch vụ du lịch OCOP Tây Hồ"...

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và phát triển đô thị được triển khai đồng bộ, có chuyển biến tích cực. Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng, bộ mặt đô thị ngày càng văn minh, xanh - sạch - đẹp. Đã hoàn thành di dời toàn bộ phương tiện thủy ra khỏi Hồ Tây, thành lập Ban Quản lý Hồ Tây; xây dựng Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị Hồ Tây và vùng phụ cận"...

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: Cơ cấu nguồn thu ngân sách còn thiếu tính ổn định, chưa đồng đều giữa các sắc thuế (một số sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhưng phụ thuộc vào yếu tố thời điểm, chưa tạo được nguồn thu ổn định lâu dài); công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chậm so với kế hoạch đề ra, ảnh hưởng đến việc bố trí nguồn lực đầu tư cho phát triển; công tác quản lý trật tự đô thị vẫn còn hạn chế (một số hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chưa được xử lý triệt để, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị xung quanh Hồ Tây)...

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Tây Hồ đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ trên các lĩnh vực; bảo tồn, phát huy giá trị của Hồ Tây. Xây dựng phường Tây Hồ phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch của Thủ đô.

Tầm nhìn đến năm 2045, sẽ xây dựng phường tiêu biểu, thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, điểm đến quốc tế, nơi người dân được sống hạnh phúc, an toàn, thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ chất lượng cao.