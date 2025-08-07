Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 7/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 201 đại biểu đại diện cho hơn 1.208 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.
Bình luận