Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 7/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 201 đại biểu đại diện cho hơn 1.208 đảng viên trong toàn Đảng bộ.