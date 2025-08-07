Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng

(VTC News) -

Sáng 7/8, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cùng các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng dự Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, cho biết, nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ và cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, trực tiếp tham mưu, phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ cũng thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ như: sinh hoạt đảng ở các chi bộ chưa có nhiều đổi mới, chưa tập trung nhiều cho công tác xây dựng đảng; công tác tham mưu có lúc chưa kịp thời, nhạy bén, còn thiếu sâu sắc, chất lượng chưa cao; công tác phục vụ chưa thực sự chuyên nghiệp, hiệu quả...

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Đại hội.

Với phương châm "Đoàn kết - Sáng tạo - Trách nhiệm - Mẫu mực", theo bà Lâm Thị Phương Thanh, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng xác định quyết tâm tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đồng thời, khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém trong mỗi cá nhân, trong từng đơn vị, trong toàn Đảng bộ và cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng. Xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết và trí tuệ, quyết tâm phấn đấu nâng tầm cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc Trung ương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Tại Đại hội, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2020-2025, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu dự Đại hội cần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, xây dựng dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất theo đúng định hướng của Tổng Bí thư và Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Đại hội làm lễ chào cờ.

"Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, bám sát đề án nhân sự, Đại hội có nhiệm vụ lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm các đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, có uy tín cao trong Đảng bộ, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết Đại hội đề ra.

Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đại diện xứng đáng cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, góp phần vào thành công của Đại hội", bà Lâm Thị Phương Thanh phát biểu.