Đặc phái viên Mỹ: Nga đồng ý đảm bảo an ninh 'kiểu NATO' cho Ukraine

(VTC News) -

Theo đặc phái viên Steve Witkoff, Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý rằng một phần thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt chiến tranh sẽ bao gồm cho phép các đồng minh Ukraine cung cấp cho nước này bảo đảm an ninh tương tự NATO.

Ông Witkoff nói Tổng thống Nga đã đồng ý với động thái này khi ông gặp người đồng cấp Trump tại Alaska hôm 15/8.

Phát biểu với CNN hôm 17/8, ông Witkoff, người có mặt bên cạnh Tổng thống Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh, cho biết: "Chúng tôi đã đạt được sự nhượng bộ sau: Mỹ có thể cung cấp sự bảo vệ tương tự Điều 5, một trong những lý do thực sự khiến Ukraine muốn gia nhập NATO".

Tổng thống Nga-Mỹ gặp tại Alaska hôm 15/8. (Ảnh: Reuters)

Điều 5 là nguyên tắc cốt lõi của khối 32 thành viên, quy định rằng một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một hoặc nhiều thành viên sẽ được coi là một cuộc tấn công nhằm vào tất cả. Điều này mới chỉ được Mỹ viện dẫn một lần, sau vụ tấn công 11/9/2001.

Nga trong khi đó nhiều lần khẳng định Ukraine không thể được phép gia nhập NATO và bác bỏ ý tưởng các lực lượng thành viên NATO có thể là lực lượng gìn giữ hòa bình theo một thỏa thuận ngừng bắn nào đó.

Ông Witkoff, người trước đây đã gặp ông Putin để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine, cho biết hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Sáu là lần đầu tiên ông nghe thấy Tổng thống Nga đồng ý với đề xuất về sự bảo vệ tương tự NATO. Ông gọi đây là "sự kiện thay đổi cục diện".

Cùng lúc, ông Volodymyr Zelensky gặp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels. Tổng thống Ukraine sau đó cho biết trên X: "Việc Mỹ sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine là một quyết định lịch sử".

Tại cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine, bà von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu "sẵn sàng đóng góp phần của mình".

Trong các tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh Alaska, các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết ông Zelensky phải đóng vai trò lớn hơn trong các cuộc đàm phán trong tương lai, và hòa bình không thể đạt được nếu không có ông.

Tổng thống Mỹ cho biết cuộc hội đàm tại Washington với ông Zelensky có khả năng mở đường cho một cuộc gặp ba bên với ông Putin.