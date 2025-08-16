Ông Medvedev: Mỹ từ chối gia tăng áp lực lên Nga sau thượng đỉnh Trump - Putin

(VTC News) -

Theo TASS, hôm 16/8, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định những kết quả quan trọng của hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin, bao gồm:

"Thứ nhất là một cơ chế đầy đủ cho các cuộc gặp cấp cao giữa Nga và Mỹ đã được khôi phục. Nó diễn ra trong hòa bình, không có tối hậu thư hay đe dọa.

Thứ 2 là Tổng thống Nga đã trình bày trực tiếp và chi tiết với nhà lãnh đạo Mỹ các điều kiện của chúng tôi để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Thứ 3 là sau gần ba giờ đàm phán, ông chủ Nhà Trắng đã từ chối gia tăng áp lực lên Nga. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại", ông Medvedev viết trên kênh Telegram, tóm tắt cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Ngày 15/8, một hội nghị thượng đỉnh giữa Nga và Mỹ đã diễn ra tại căn cứ quân sự ở Alaska. Các cuộc đàm phán kéo dài hơn ba giờ và bao gồm nhiều hình thức: gặp riêng trên xe limousine của nhà lãnh đạo Mỹ trên đường đến địa điểm chính và trong một nhóm nhỏ "ba đối ba".

Phái đoàn Nga bao gồm trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov và Ngoại trưởng Sergey Lavrov, trong khi phái đoàn Mỹ bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff.

Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Putin phát biểu với báo chí rằng việc giải quyết xung đột Ukraine là chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh. Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi một khởi đầu mới trong quan hệ song phương và quay trở lại hợp tác. Ông đã mời Tổng thống Trump đến Moskva.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ thông báo về những tiến triển đạt được trong các cuộc đàm phán, nhưng lưu ý rằng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về mọi vấn đề.

Sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, ông Trump đã có cuộc trao đổi dài 90 phút với Tổng thống Ukraine Zelensky và với các nhà lãnh đạo NATO cũng như châu Âu.

Theo đó, ông Zelensky cho biết Ukraine ủng hộ đề xuất của Trump về một cuộc họp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga. Ông cũng cho biết đã thảo luận với ông Trump về "những tín hiệu tích cực từ phía Mỹ liên quan đến việc tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine".