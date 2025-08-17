Ông Trump đổi lập trường, bỏ yêu cầu ngừng bắn ở Ukraine

(VTC News) -

Ngày 16/8, Tổng thống Trump đăng trên Truth Social với nội dung: "Tất cả đều nhất trí rằng cách tốt nhất để chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine là đi thẳng đến Hiệp định hòa bình, chứ không phải chỉ là một Hiệp định ngừng bắn đơn thuần, vốn thường không có hiệu lực".

Ông Trump cũng cho biết ông đồng ý với người đồng cấp Nga Putin về việc nên có một thỏa thuận hòa bình thay vì lệnh ngừng bắn trước đó Ukraine và các đồng minh châu Âu yêu cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây được coi là thay đổi lớn về lập trường của Tổng thống Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska hôm 15/8. Một trong những yêu cầu trọng tâm của ông Trump suốt những tháng qua là đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Đó cũng là mục tiêu mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhiều lãnh đạo châu Âu theo đuổi từ lâu.

Trước đó, tờ Financial Times (FT) dẫn lời một số nguồn tin tiết lộ Tổng thống Putin yêu cầu Ukraine rút quân khỏi vùng Donetsk ở miền Đông như một điều kiện để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông cũng nói với Tổng thống Trump rằng ông có thể “đóng băng” phần còn lại của tiền tuyến nếu những yêu cầu cốt lõi của mình được đáp ứng.

Theo bốn nguồn nắm rõ về các cuộc đàm phán, Tổng thống Putin đưa ra đề nghị này trong cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Alaska hôm 15/8.

Ngay sau đó, Tổng thống Trump truyền đạt thông điệp này tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu trong một cuộc gọi hôm 16/8, đồng thời thúc giục họ từ bỏ nỗ lực đảm bảo một lệnh ngừng bắn từ phía Moskva.

Tổng thống Zelensky thông báo đang chuẩn bị cho chuyến thăm Washington vào thứ Hai tới để tiếp tục cuộc đàm phán, với sự tham gia của các đồng minh châu Âu nhằm tăng cường một giải pháp công bằng và có tính ràng buộc.