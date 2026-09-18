Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót lãnh án 18 năm tù

(VTC News) -

Ngày 18/9, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau 1 tuần nghị án kéo dài.

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ tỉnh Nam Định) bị tuyên phạt 20 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Hằng còn bị phạt 10 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hằng phải chấp hành 30 năm tù.

Hội đồng xét xử cũng buộc hai bị cáo liên đới bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 67,7 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Văn Mót bị tuyên phạt 18 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Hằng bị tuyên phạt tổng 30 năm tù với 2 tội danh. (Ảnh: Bửu Đấu)

Trước đó, ngày 11/9, TAND tỉnh An Giang tổ chức xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền đối với bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, trong giai đoạn 2018 - 2023, Đại tá Lê Văn Mót giữ chức Trưởng Công an TP Phú Quốc, đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Với vị trí công tác, Mót nắm được các quy định, chủ trương và quy hoạch liên quan đến quản lý đất đai trên địa bàn Phú Quốc.

Cáo trạng xác định Mót biết nguồn gốc một số thửa đất là đất rừng do Nhà nước quản lý, không được phép chuyển nhượng, không thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân. Tuy nhiên, Mót vẫn giới thiệu những người quen biết với Hằng - “em gái nuôi” để thực hiện việc mua bán đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu.

Tin tưởng vào uy tín của Mót, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, bà T.T.M.T đã chuyển gần 22 tỷ đồng để mua đất. Các ông L.V.T, H.V.T và T.D.C, cùng ngụ TP.HCM, cũng nhiều lần chuyển tiền cho Mót và Hằng.

Tổng cộng, các bị hại đã chuyển cho hai bị cáo hơn 67,74 tỷ đồng để mua đất hoặc nhờ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi nhận tiền, Hằng chuyển hơn 21 tỷ đồng cho con ruột và người quen để mua nhà tại Phú Quốc, Hà Nội, kinh doanh hàng hóa và nhờ giữ tiền. Hành vi này là căn cứ để Hằng bị truy tố thêm về tội “rửa tiền”.

Trước đó, tháng 4/2026, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án. Tuy nhiên, do còn nhiều nội dung cần làm rõ, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhằm xác định đầy đủ hành vi phạm tội của các bị cáo.

Trong phần luận tội vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Mót từ 14-16 năm tù. Đối với bị cáo Hằng, Viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân, song Hội đồng xét xử tuyên tổng cộng 30 năm tù cho hai tội danh.