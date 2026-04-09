Bắt người phụ nữ ở Phú Quốc chiếm đoạt 6 tỷ tiền chuyển nhượng đất

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh An Giang, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Bích Phượng (49 tuổi, ngụ khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, ngày 9/6/2022, Phượng ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất diện tích 25.000m² tại Cửa Lấp, Dương Tơ (Phú Quốc) cho một số cá nhân trú tại TP.HCM và Phú Quốc với giá 17 tỷ đồng.

Trần Thị Bích Phượng tại cơ quan công an. (Ảnh CACC)

Sau khi ký kết, bên mua đã nhiều lần chuyển cho Phượng tổng số tiền 6 tỷ đồng. Đồng thời, Phượng cam kết trong thời hạn từ 60 đến 90 ngày sẽ hoàn tất việc trích đo để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, hết thời hạn cam kết, Phượng không thực hiện được thủ tục trích đo theo hợp đồng. Khi bên mua yêu cầu hoàn trả tiền, Phượng không thực hiện.

Tại cơ quan công an, Phượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang cũng di lý Nguyễn Chí Linh vì nhận 2,8 tỷ đồng của người dân để làm giấy tờ 3 thửa đất ở Phú Quốc, nhưng kẻ này không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt số tiền rồi bỏ trốn. Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Theo Công an tỉnh An Giang, Linh là kẻ đang bị truy nã đặc biệt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra xác định, năm 2022, Nguyễn Chí Linh có nhận số tiền 2,8 tỷ đồng của người dân để làm giấy tờ 3 thửa đất tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). Tuy nhiên, Linh không làm được như hợp đồng mà chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn.

Các bị hại đã làm đơn tố giác Linh gửi đến Cơ quan Công an.

Sau khi khởi tố vụ án, ngày 11/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Chí Linh, nhưng kẻ này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Linh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau thời gian tập trung lực lượng xác minh, truy bắt, đến khoảng 21h ngày 26/3/2026, Tổ công tác thuộc Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an xã Yên Lạc (tỉnh Phú Thọ) bắt giữ được Linh khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Yên Lạc.