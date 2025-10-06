Bắt giam Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội và đồng phạm làm giả bệnh án

(VTC News) -

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam Hoàng Văn Huấn (SN 1967, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội), Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, cùng nhiều đồng phạm về hành vi làm giả bệnh án nhằm giúp một số đối tượng xin hoãn chấp hành hình phạt tù.

Các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở đối với Hoàng Văn Huấn và các đồng phạm được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng đối với các bị can.

Cụ thể, Hoàng Văn Huấn và Lã Đức Mạnh (SN 1995, trú tại xã Thanh Oai, TP Hà Nội) bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, 9 bị can khác bị khởi tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Trọng Toàn (SN 1991, xã Văn Môn, Bắc Ninh); Trần Văn Phúc (SN 1994, phường Từ Sơn, Bắc Ninh); Trần Thị Nga (SN 1980, phường Võ Cường, Bắc Ninh); Nguyễn Thị The (SN 1966, phường Trạm Lộ, Bắc Ninh); Lương Tiến Tùng (SN 1991, phường Bắc Giang, Bắc Ninh); Trần Văn Tâm (SN 1988, phường Vân Hà, Bắc Ninh); Đỗ Vĩnh Long (SN 1992, phường Từ Sơn, Bắc Ninh); Trần Thị Hằng (SN 1985, phường Phù Khê, Bắc Ninh); Đỗ Quốc Thịnh (SN 1984, phường Vũ Ninh, Bắc Ninh).

Trước đó, ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh khám xét nơi ở của các bị can nói trên.

Kiểm sát viên lấy lời khai của bị can.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Hoàng Văn Huấn và Lã Đức Mạnh đã làm giả bệnh án lao phổi độ 4, kháng thuốc, nguy hiểm đến tính mạng cho một số người đã bị kết án tù, nhằm giúp họ đề nghị hoãn thi hành án phạt tù.

Nhiều đối tượng sau đó đã sử dụng các bệnh án giả này của Bệnh viện Phổi Hà Nội để làm thủ tục xin tạm hoãn chấp hành án.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 1/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hai tội danh: “Giả mạo trong công tác” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và TP Hà Nội.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.