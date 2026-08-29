Cuộc thi hoa hậu gây chú ý khi cho thí sinh chăn dê, lội suối bắt cá

(VTC News) -

Cuộc thi Miss Galaxy Vietnam 2026 (Hoa hậu Ngân hà Việt Nam) nhận được chú ý khi đưa các thí sinh rời khỏi sân khấu quen thuộc để trải nghiệm đời sống vùng cao. Những cô gái trẻ lần đầu thử sức với các công việc như chăn dê, cho gà ăn, bắt lợn, lội suốt bắt cá và cùng nhau vượt qua nhiều thử thách tại Mộc Châu.

Theo ban tổ chức, có thí sinh lần đầu tiên trong đời thử sức với những công việc này. Ban đầu, các cô gái còn bỡ ngỡ, vụng về, nhưng nhờ sự cổ vũ, động viên của đồng đội, họ nhanh chóng bắt nhịp, cùng nhau vượt qua thử thách.

Các thí sinh trải nghiệm công việc chăn dê, bắt cá.

Trước đó, các thí sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm tại Mộc Châu như catwalk trên cầu kính Bạch Long, khám phá ẩm thực địa phương, hái chè, làm kẹo lạc... Không chỉ trực tiếp trải nghiệm, họ còn tự ghi hình, sáng tạo nội dung, giới thiệu cảnh đẹp, đặc sản và sản phẩm du lịch Mộc Châu đến công chúng qua góc nhìn trẻ trung, hiện đại.

Một điểm nhấn khác của vòng truyền hình thực tế Miss Galaxy Vietnam 2026 là hoạt động về nguồn được ban tổ chức tổ chức trong thời gian thí sinh sinh hoạt tại ngôi nhà chung.

Trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, các thí sinh diện áo dài trắng, thành kính dâng hương tại Chùa Vặt Hồng và Di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến.

Dàn thí sinh của Miss Galaxy Vietnam 2026.

Theo ThS Đàm Hương Thủy - Trưởng Ban Tổ chức Miss Galaxy Vietnam 2026, việc đưa thí sinh đến những địa chỉ lịch sử không chỉ tạo nên trải nghiệm ý nghĩa trong hành trình cuộc thi mà còn là cách để thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống uống nước nhớ nguồn, hun đúc lòng biết ơn, tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.

Bên cạnh những tiêu chí hiện đại, cuộc thi vẫn đề cao hình ảnh người phụ nữ Việt Nam vừa hiện đại vừa truyền thống, năng động, tài năng, biết yêu thương và sẵn sàng sẻ chia.

“Người phụ nữ hiện đại không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn cần có năng lực tạo ra giá trị cho cộng đồng và góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp của Việt Nam ra thế giới. Vì vậy chúng tôi tìm kiếm và tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới”, Trưởng ban tổ chức cho biết.

Sau vòng truyền hình thực tế, các thí sinh sẽ bước vào quá trình đào tạo, huấn luyện để hoàn thiện kỹ năng và chuẩn bị cho vòng chung kết. Tại cuộc thi năm nay, NSND Lan Hương đảm nhận vai trò Trưởng ban giám khảo. Ngoài ra, dàn giám khảo còn có NSND Vương Duy Biên, Nhà báo Ngô Bá Lục, Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh...

Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào 20h ngày 5/9 tại Quảng trường 8/5, tỉnh Sơn La.