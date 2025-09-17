Cục trưởng CSGT: Sẽ đề xuất thí điểm thu nhỏ làn ô tô, dành riêng làn cho xe máy

(VTC News) -

Chiều 17/9, Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức gặp mặt người có ảnh hưởng và quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Trao đổi ý kiến tại buổi gặp mặt, một quản trị viên của diễn đàn OFFB chia sẻ, những ngày qua, việc cơ quan chức năng thí điểm phân làn, cấm ô tô tải đi ở làn 1 (làn sát dải phân cách giữa) và sơn thông tin về tốc độ, làn đường trên hai cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng được rất nhiều thành viên của diễn đàn ủng hộ.

Quản trị viên của diễn đàn OFFB chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Vị này dẫn ý kiến của nhiều thành viên đề xuất, Cục CSGT cần mở rộng thí điểm, nghiên cứu tăng tốc độ tối thiểu trên các tuyến cao tốc sau khi đã dành làn 1 để cho phương tiện vượt.

Một số quản trị viên đề xuất cho phép người vi phạm giao thông nộp phạt trực tuyến, giảm việc phải đi xa để xử lý phạt nguội; đồng thời nghiên cứu tổ chức lại giao thông tại các tuyến có vạch kẻ liền nhằm ngăn tình trạng vượt ẩu, lấn làn.

Với những đề xuất nêu trên, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng CSGT cho biết, đơn vị sẽ đề xuất tại những tuyến đường có từ hai làn xe, một làn sẽ dành để vượt. Với tuyến có từ ba làn, xe tải sẽ đi ở làn đường bên phải, ô tô khách từ 30 chỗ đi tại làn giữa, xe khách dưới 30 chỗ và xe con sẽ vượt và lưu thông ở làn sát dải phân cách giữa.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng CSGT trả lời tại buổi gặp mặt.

Ngoài ra, tại các tuyến đường trong đô thị sẽ đề xuất thí điểm thu nhỏ làn đường của ô tô từ 3,4 - 3,5 mét để ô tô buộc phải đi theo hàng, dành một làn riêng bên phải cho xe máy lưu thông, tránh tình trạng xe đi "điền vào chỗ trống".

Cũng theo Thiếu tướng Bình, thực tế nhiều tuyến phố đang ở tình trạng "vắt chéo" gây xung đột giao thông, khó khăn cho người điều khiển phương tiện.

"Ngay cả các điểm quay đầu xe hiện nay vẫn xảy ra xung đột, chúng tôi sẽ có nghiên cứu, kiến nghị để tổ chức lại giao thông. Đặc biệt các kiến nghị sẽ dựa trên số liệu và thực hiện mô phỏng để bảo đảm khoa học, hiệu quả", Cục trưởng Cục CSGT khẳng định.