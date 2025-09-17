Cấm xe khách đi làn 1 cao tốc: Giải pháp cấp thiết, cần sớm áp dụng trên toàn quốc

(VTC News) -

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Quản lý và khai thác, Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cho biết từ ngày 15/8, đơn vị đã hoàn tất việc điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo, biển cấm, đồng thời sơn chỉ dẫn tốc độ tối đa trên từng làn và bố trí lực lượng kiểm tra việc thí điểm cấm xe tải đi vào làn số 1.

Qua hệ thống camera giám sát, phần lớn các tài xế xe tải đã chấp hành quy định về phân làn và tốc độ tối đa/tối thiểu theo làn, giúp làn 1 thông thoáng hơn, giao thông thông suốt.

Vụ tai nạn tại làn 1 của tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đặt ra vấn đề cấp thiết trong việc cấm các xe lớn đi vào làn 1 trên cao tốc.

Theo ông Tùng, việc phân làn là cần thiết để phát huy hiệu quả hạ tầng và đảm bảo an toàn. Sau thời gian thí điểm, đơn vị cũng kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét hạn chế xe khách lớn đi vào làn 1, đồng thời sớm cho phép sửa chữa hệ thống kỹ thuật (VDS, CCTV, camera) và nâng tốc độ tối đa của làn số 3 từ 100 km/h lên 120 km/h, tương đương làn 1 và 2.

Ở góc độ doanh nghiệp vận tải, ông Lê Thành Long, Giám đốc Công ty CP vận tải tổng hợp Trung Thành, cho rằng việc cấm xe tải đi vào làn 1 trên cao tốc là điều "không cần phải bàn cãi", bởi xe tải vốn cồng kềnh, chở nặng và cũng không cần chạy tốc độ cao.

“Vấn đề này đáng ra Việt Nam phải áp dụng từ lâu. Với xe khách, kinh nghiệm từ nước ngoài cho thấy, làn 1 chỉ được phép sử dụng khi cần vượt, sau đó phải trở lại làn trong.

Như bên Úc, họ chỉ có hai làn thôi và xe tải, xe khách luôn phải chạy ở làn trong, không bao giờ được chạy vào làn sát dải phân cách vì làn đó chỉ dành cho xe con và xe nhỏ”, ông Long chia sẻ.

Cũng theo ông Long, ở nước ngoài quy định tốc độ rất thống nhất, không chia nhỏ 50 km/h, 60 km/h hay 70 km/h như ở Việt Nam. Khi vào khu vực hạn chế, tất cả xe tải và xe khách đều phải chạy 40 km/h và đi ở làn trong, chỉ xe con được phép chạy 80 km/h. Người lái xe con cũng phải chủ động điều chỉnh tốc độ vì loại xe này dễ kiểm soát hơn.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vừa hoàn tất việc thí điểm cấm xe tải chạy vào làn 1 giáp dải phân cách.

Đồng tình với chủ trương, ông Khúc Hữu Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng nhận định việc cấm xe tải đi làn 1 trên cao tốc là hợp lý. Tuy nhiên, nếu áp dụng cho toàn bộ xe khách thì có thể dẫn đến nguy cơ ùn tắc cục bộ ở làn 2 và làn 3.

Theo ông Hải, xe khách hiện nay có khả năng đi nhanh chứ không phải đi chậm và điều quan trọng nhất vẫn là giải quyết bài toán ý thức của người tham gia giao thông trên cao tốc, phải làm sao đảm bảo được sự đồng tốc.

“Có nhiều trường hợp xe khách đi làn giữa, gặp phải xe con chạy dưới tốc độ mà không thể vượt, dễ gây ùn tắc. Do đó, có thể cấm xe khách 47 chỗ, xe buýt hoặc các loại xe lớn, nhưng với xe 16 hoặc 29 chỗ thì bất hợp lý, bởi xe đời mới hiện nay chạy tốc độ không kém gì xe con, thậm chí còn an toàn hơn”, ông Hải nêu.

Anh Vũ Đức Trung (Đông Triều, Quảng Ninh), tài xế container, cho biết từng lái xe trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng sau khi áp dụng quy định mới và nhận thấy việc tách làn bên phải cho xe trọng tải lớn vừa thuận tiện cho tài xế, vừa đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc.

“Nếu 3 xe container đi dàn ngang cả 3 làn thì chắc chắn sẽ gây tắc đường. Quy định xe trọng tải lớn như xe tải, xe container đi bên phải giúp tránh tình trạng xe con vượt ngang, vượt dọc. Bản thân tài xế cũng yên tâm hơn, không lo xe con vượt bất ngờ, gây tai nạn”, anh Trung nói.

Nhiều người dân mong muốn sớm áp dụng việc cấm các xe lớn đi vào làn 1 tại tất cả các tuyến đường cao tốc trên toàn quốc.

Tương tự, anh Nguyễn Kiều Hưng (trú tại phường An Biên, Hải Phòng) cho biết rất ủng hộ quy định bắt buộc các xe lớn phải đi bên phải làn đường, làn trái nhường đường cho xe đi đúng tốc độ trên cao tốc.

Anh cho rằng xe tải trọng lớn thường không giữ đúng tốc độ, nhất là xe quá tải còn chạy chậm hơn, khiến dòng xe phía sau bị ùn lại. Vì vậy, việc bắt buộc xe tải đi làn phải sẽ giúp đường thông thoáng, dễ di chuyển và nhanh hơn trước nhiều.

Bản thân anh Hưng mong muốn quy định cấm xe lớn chạy làn 1 trên cao tốc sẽ sớm được áp dụng tại tất cả các tuyến đường cao tốc trên toàn quốc.

Trước đó, Cục CSGT đã áp dụng thí điểm phân làn, tổ chức giao thông mới ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng. Tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép là 100km/h; tốc độ tối thiểu là 80km/h. Đồng thời, cấm các loại xe tải lưu thông (trừ ô tô bán tải ca-bin đơn, ca-bin kép; ô tô tải chuyên dụng; ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng). Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 70km/h. Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu 60km/h. Tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép là 90km/h. Cấm các loại xe tải lưu thông (trừ ô tô bán tải ca-bin đơn, ca-bin kép; ô tô tải chuyên dụng; ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng). Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép là 80km/h. Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép là 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 60km/h.