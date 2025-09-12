Dự kiến thí điểm cấm xe khách chạy ở làn 1 cao tốc từ 15/9

(VTC News) -

Thông tin trên được nêu tại cuộc trao về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc của Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp cùng Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) tổ chức ngày 12/9.

Buổi trao đổi diễn ra trong bối cảnh việc thí điểm tổ chức điều chỉnh phân làn xe tải, quy định tốc độ trên 2 tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ trải qua gần 1 tháng, bước đầu mang lại kết quả tích cực, được sự ủng hộ của đa số người tham gia giao thông.

Đề nghị tổ chức lại vị trí, độ sắc nét biển báo

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, cho biết mục tiêu của buổi trao đổi nhằm kéo giảm tai nạn; tạo ra trật tự, phát triển hạ tầng và thúc đẩy kinh tế giao thông, nhất là ở giai đoạn phát triển đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh về tình hình tai nạn liên quan đến xe kinh doanh vận tải vẫn đang diễn biến phức tạp.

Qua kiểm tra hơn 1.590 bản ảnh tại một camera giám sát trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cảnh sát phát hiện gần 300 tài xế vi phạm. Trong số này có tới trên 280 tài xế ô tô không thắt dây an toàn. Đáng chú ý, trong đó có tận 203 trường hợp vi phạm là xe biển vàng (xe kinh doanh vận tải).

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT phát biểu.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục CSGT cũng đề nghị cần rà soát, tổ chức lại hệ thống giao thông, nhất là về vị trí, độ sắc nét biển báo. Đồng thời, cần nghiên cứu tổ chức giao thông trên mặt đường, vạch kẻ đường, ký hiệu mặt đường, phân làn đường…

Một giải pháp quan trọng khác được nêu ra là 3 đơn vị cần kết nối, liên thông dữ liệu, nhất là dữ liệu tại các trạm thu phí. Điều này giúp quản lý xe, tốc độ để phòng ngừa tai nạn và vi phạm giao thông.

"Sắp tới, hệ thống camera giám sát giao thông trên toàn quốc sẽ phát triển, nhất là trên các tuyến cao tốc. Do đó, các đơn vị cần chia sẻ dữ liệu với nhau", Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho hay.

Đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Bình cho rằng cần có giải pháp nâng cao tiêu chuẩn đầu vào đối với xe kinh doanh vận tải. Trong đó, đơn vị chuyên môn cần làm rõ độ an toàn giữa xe nguyên bản và xe cải tạo (giường nằm 2 tầng).

Với xe máy, cần nghiên cứu tiêu chuẩn về phanh ABS; tiêu chuẩn về đảm bảo khí thải môi trường.

"58% số vụ tai nạn liên quan đến xe máy, nếu có cấu tạo phanh tốt hơn thì sẽ giảm thiểu tai nạn", Cục trưởng Cục CSGT nói.

Liên quan vấn đề này, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam sớm nghiên cứu, đánh giá mức độ an toàn đối với ô tô giường nằm. Đặc biệt, cần đánh giá, so sánh mức độ an toàn giữa ô tô giường nằm và ô tô nguyên bản, nhất là trong điều kiện đặc biệt như lưu thông trên đường đèo, dốc... vào cua gấp.

"Từ nghiên cứu, đánh giá có thể đưa ra các điều kiện để áp dụng như: ô tô giường nằm chỉ được chạy ở đường bằng hoặc giới hạn tốc độ hay khung giờ lưu thông", Đại tá Phạm Quang Huy đề xuất.

Nghiên cứu cấm xe tập lái đi vào làn 1 cao tốc

Đối với công tác đào tạo lái xe, hiện nay Cục Đường bộ Việt Nam nhận định có vướng mắc về thực hiện quy định "đào tạo lái xe trên đường cao tốc".

Thực tế đã có tình huống xe tập lái đi vào đường cao tốc (nhất là thời gian đầu mới đi, chưa quen) khó đạt lớn hơn hoặc bằng tốc độ tối thiểu. Điều này dẫn đến cản trở các xe khác.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam trao đổi tại hội nghị.

Các phòng chuyên môn của Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam đã nghiên cứu và có 2 phương án:

Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm của giáo viên dạy thực hành, khi để học viên học lái xe chạy thấp hơn tốc độ quy định tối thiểu; đồng thời khuyến cáo thực hành lái xe trên các tuyến đường cao tốc lưu lượng không cao, tránh các ngày, giờ cao điểm.

Phương án 2: Nghiên cứu, thí điểm: Xe tập lái xe trên đường cao tốc không được đi trên làn đường số 1 (làn sát dải phân cách giữa). Từ đó, thực hiện sửa đổi các quy định pháp luật liên quan.

Nêu quan điểm, Đại tá Phạm Quang Huy cho rằng cần quản lý chặt đối với xe tập lái đi vào cao tốc. Nếu đi vào, người học lái cần đảm bảo đủ các điều kiện, học đến mức độ nào thì mới được đi vào.

Dự kiến cấm xe khách đi ở làn 1 cao tốc

Về phương án phân làn trên cao tốc, các đơn vị cơ bản thống nhất tiếp tục thực hiện phương án cấm xe tải lưu thông ở làn 1 như đã thí điểm, đồng thời tiếp tục cấm xe khách (quy định theo số ghế ngồi cụ thể) lưu thông ở làn đường này, dự kiến từ 15/9.

Về số ghế ngồi của loại xe khách dự kiến cấm lưu thông trên làn 1, hiện nay có 2 phương án.

Phương án 1, áp dụng đối với xe khách từ 16 chỗ trở lên (bao gồm cả xe limousine).

Phương án 2, áp dụng đối với xe khách từ 29 chỗ trở lên.

Theo cơ quan chức năng, lượng xe khách dưới hiện 29 chỗ chiếm tỷ lệ khá lớn trong thành phần xe tham gia giao thông (ước tính của các đơn vị BOT là 15%).

Nếu cấm lượng xe này đi vào làn 1 có thể tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, giảm năng lực lưu thông trên các làn số 2 và số 3.