Ngày đầu thí điểm phân làn cao tốc, CSGT phát loa nhắc xe tải không đi vào làn 1

Từ 15/8, Cục CSGT (Bộ Công an) bắt đầu thí điểm phân làn đường và điều chỉnh tốc độ lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, ở làn sát dải phân cách sẽ cấm ô tô tải, xe đầu kéo... lưu thông.

Trong ngày đầu áp dụng, nhiều tài xế ô tô tải chưa nắm được quy định mới nên vẫn đi vào làn 1, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) bố trí cán bộ, chiến sĩ phân luồng, nhắc nhở các tài xế ô tô tải ngay tại khu vực trạm thu phí.

Lực lượng CSGT còn dùng ô tô chuyên dụng để tuần tra và kịp thời nhắc nhở các tài xế ô tô tải cố tình đi vào làn 1.

Đáng chú ý, ô tô đầu kéo BKS 90RM-011.23 dù đi chậm nhưng vẫn chiếm làn 1. CSGT phải gọi loa nhắc nhở đến gần 3 phút, tài xế mới chịu chuyển làn.

Đồng thời, đơn vị cũng đặt loa phát thanh tại trạm thu phí để thông báo các tài xế nắm được kế hoạch thí điểm.

Ngay trong ngày đầu thí điểm, đa số các tài xế chấp hành tốt theo quy định phân làn, tốc độ mới. Giao thông trên tuyến thuận lợi, không bị ùn tắc và phát sinh sự cố.

Cục Đường bộ Việt Nam và Cục CSGT thống nhất thí điểm điều chỉnh phân làn, tốc độ xe trên hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong ba tháng, từ 15/8.

Theo quy ước phân làn, làn 1 sát dải phân cách giữa, tiếp theo là làn 2, làn 3 và làn dừng xe khẩn cấp (sát mép đường).

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, làn 1 tốc độ tối đa cho phép 120 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 90 km/h. Cấm các loại xe lưu thông, bao gồm ô tô tải thông dụng, trừ ô tô tải Pickup ca-bin đơn, ô tô tải Pickup ca-bin kép, ô tô tải VAN; ô tô tải chuyên dùng, trừ ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo; ô tô kéo moóc.

Làn 2, tốc độ tối đa cho phép 120 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 80 km/h, cho phép ô tô lưu thông.

Làn 3, tốc độ tối đa cho phép 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 60 km/h, cho phép ô tô lưu thông.

Đối với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, làn 1, tốc độ tối đa cho phép 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 80 km/h. Cấm các loại xe lưu thông, bao gồm ô tô tải thông dụng (trừ ô tô tải Pickup ca-bin đơn, ô tô tải Pickup ca-bin kép, ô tô tải VAN); ô tô tải chuyên dùng (trừ ô tô chở tiền); ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo; ô tô kéo moóc.

Làn 2, tốc độ tối đa cho phép 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 70 km/h, cho phép ô tô lưu thông.

Làn 3, tốc độ tối đa cho phép 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 60 km/h, cho phép ô tô lưu thông.