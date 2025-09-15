Tai nạn 8 người bị thương trên cao tốc: Xe tưới cây có đặt biển cảnh báo?

(VTC News) -

Camera hành trình ghi lại vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc khiến 8 người bị thương

Ngày 15/9, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn, khiến 8 người bị thương.

Cục CSGT nhận định, nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc các lái xe không quan sát, không đảm bảo tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước. Cục CSGT cũng cho rằng phải xem xét việc xe bồn tưới cây ở làn số 1 có thực hiện cảnh báo an toàn theo đúng quy định hay không.

Xe tưới cây liên quan vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình.

Đối với việc trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc, Cục CSGT sẽ kiến nghị về việc không nên trồng cây, chỉ có lưới chắn sáng tại đây. Đồng thời, với hàng cây tại hành lang an toàn thuộc đường cao tốc cũng nên xem xét trồng ở khoảng cách xa để không ảnh hưởng tới lưu thông an toàn phương tiện trên đường khi có mưa bão hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào 9h16 cùng ngày, tại km 222 + 800 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn.

Thời điểm trên, ô tô limousine 29E-127.xx đâm va vào phía sau xe ô tô bồn biển số 51C-367.xx đang di chuyển tại làn 1, hướng Hà Nội - Ninh Bình để tưới cây.

Sau đó, ô tô khách biển số 29K-043.xx đâm va vào ô tô limousine rồi lao qua lan can, lao xuống lề đường bên phải. Tiếp theo, xe limousine tiếp tục bị ô tô biển số 98C-270.xx đâm trúng.

Ô tô limousine bẹp dúm sau tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn liên hoàn làm 8 người bị thương, trong đó một người bị thương nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn.