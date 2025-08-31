CSGT TP.HCM hướng dẫn lộ trình thay thế tránh kẹt xe sau kỳ nghỉ lễ 2/9

(VTC News) -

Tối 31/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM), dự báo sau kỳ nghỉ lễ 2/9 (ngày 3/9), lượng phương tiện từ các tỉnh, thành lân cận đổ về thành phố để lao động, học tập tăng cao, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ và cao tốc kết nối vùng Đông - Tây Nam Bộ.

CSGT TP.HCM dự báo sau kỳ nghỉ lễ 2/9 lưu lượng xe đổ về thành phố tăng đột biến, do đó người dân cần lựa chọn lộ trình thay thế tránh ùn tắc.

Trong bối cảnh nhiều công trình giao thông trọng điểm đang thi công như cầu Bình Triệu 1 (quốc lộ 13), nút giao Tân Vạn (đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch) thuộc đường Vành đai 3, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy…, nguy cơ ùn tắc tại các điểm nóng như nút giao An Sương, An Lạc, cầu Đồng Nai, hầm chui, cầu vượt và các bến phà là rất lớn.

Để hạn chế ùn tắc và đảm bảo hành trình trở lại TP.HCM an toàn, thuận lợi, PC08 khuyến cáo người dân chủ động chọn khung giờ phù hợp và tham khảo các lộ trình thay thế sau:

1. Hướng Đông (Đồng Nai - Bà Rịa-Vũng Tàu cũ → TP.HCM)

Từ phường Vũng Tàu, Bà Rịa đi TP.HCM (khu vực trung tâm):

Lộ trình 1: Quốc lộ 51 → Võ Nguyên Giáp (Biên Hòa) → Quốc lộ 1K → TP.HCM (qua cầu Đồng Nai).

Lộ trình 2: Quốc lộ 51 → Quốc lộ 56 (Long Khánh) → Quốc lộ 1 (Dầu Giây) → TP.HCM (tránh cao tốc Long Thành - Dầu Giây).

Lộ trình 3: Vũng Tàu / Long Thành → Nhơn Trạch → Cầu Nhơn Trạch → Vành đai 3 → nút giao cao tốc HLD → TP.HCM.

Bến tàu cao tốc Vũng Tàu - TP.HCM: từ bến tàu Vũng Tàu (1A Trần Phú) đến bến Bạch Đằng (10B Tôn Đức Thắng, TP.HCM).

Bến phà Vũng Tàu - Cần Giờ: từ phà Vũng Tàu → Tắc Xuất → Lương Văn Nho → Rừng Sác → phà Bình Khánh.

Từ Đồng Nai (Biên Hòa cũ, Trảng Bom cũ, Long Khánh cũ) đi TP.HCM:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1A → cầu Đồng Nai → Xa lộ Hà Nội → Thủ Đức.

Lộ trình 2: Quốc lộ 56 → Quốc lộ 1 (Dầu Giây) → ngã tư Vũng Tàu → Quốc lộ 1K → TP.HCM (tránh cao tốc).

2. Hướng Bắc (Bình Dương cũ - Bình Phước cũ → TP.HCM)

Từ Bình Dương cũ:

Lộ trình 1: ĐT743 → Mỹ Phước - Tân Vạn → cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (qua An Phú) → TP.HCM.

Lộ trình 2: ĐT743 → Quốc lộ 1 (ngã tư Sóng Thần) → Phạm Văn Đồng → TP.HCM (tránh cầu Bình Triệu).

Từ Bình Phước cũ:

Lộ trình 1: Quốc lộ 14 → thị xã Bến Cát → Mỹ Phước – Tân Vạn → Quốc lộ 1 → TP.HCM.

Lộ trình 2: Quốc lộ 13 → Thủ Dầu Một → ngã tư Sở Sao → Quốc lộ 1K (qua Đồng Nai) → TP.HCM (giảm tải cầu Bình Triệu).

3. Hướng Nam (các tỉnh miền Tây → TP.HCM)

Lộ trình 1: Quốc lộ 60 → cầu Rạch Miễu → Quốc lộ 1 (Tiền Giang cũ) → cao tốc Trung Lương - TP.HCM → nút giao Chợ Đệm → TP.HCM.

Lộ trình 2: Quốc lộ 60 → cầu Cổ Chiên → Quốc lộ 53 → Quốc lộ 1 (Vĩnh Long cũ) → cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương → TP.HCM.

Cũng theo PC08, việc lựa chọn lộ trình hợp lý không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian di chuyển, đảm bảo an toàn mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống giao thông đô thị sau kỳ nghỉ lễ.