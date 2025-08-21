Gần 70.000 trường hợp ở TP.HCM 'dính' phạt nguội từ camera giám sát

(VTC News) -

Thông tin trên được đại diện Công an TP.HCM cung cấp tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, chiều 21/8.

8 tháng đầu năm 2025, hệ thống camera phạt nguội tại TP.HCM ghi nhận gần 70.000 trường hợp vi phạm giao thông.

Theo Công an TP.HCM, lực lượng CSGT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera giám sát, coi đây là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

Thống kê cho thấy, gần 70.000 trường hợp vi phạm đã được phát hiện và cập nhật vào hệ thống xử lý.

Hình thức phạt nguội không chỉ đảm bảo minh bạch, khách quan, hạn chế tranh cãi giữa người vi phạm và lực lượng chức năng mà còn giúp cơ quan chức năng có cơ sở dữ liệu phân tích, đề xuất giải pháp tổ chức giao thông khoa học hơn.

Tuy nhiên, đại diện Công an TP.HCM cũng nhìn nhận còn bất cập trong việc xử lý xe máy vi phạm nguội, do hiện chỉ có thể ngăn chặn khi người dân làm thủ tục đăng ký, sang tên phương tiện. Điều này khiến nhiều trường hợp chưa tự giác chấp hành thông báo xử phạt.

Công an TP.HCM khuyến cáo, khi nhận được thông báo vi phạm, nếu có thắc mắc, người điều khiển hoặc chủ phương tiện có thể liên hệ cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm để được xem lại hình ảnh, video chứng minh lỗi vi phạm một cách rõ ràng, minh bạch.