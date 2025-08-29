Người dân TP.HCM đội mưa, vật vã qua cửa ngõ kẹt cứng về quê nghỉ lễ 2/9

Chị Nguyễn Ngọc Trâm (Cà Mau) cho biết, dịp lễ 2/9 năm nay công ty cho nghỉ 5 ngày nên chị tranh thủ sắp xếp đồ đạc về quê sớm. “Tôi đã đặt vé từ trước nên dù mưa lớn vẫn phải ra bến, nếu trễ sẽ lỡ chuyến”, chị Trâm chia sẻ.