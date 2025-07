Sửa cao tốc Long Thành, nhiều tuyến đường ở TP.HCM, Đồng Nai kẹt xe kéo dài

Liên quan tình trạng ùn tắc kéo dài, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) và Công an tỉnh Đồng Nai phát thông báo hướng dẫn người dân di chuyển trong thời gian cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang sửa chữa khe co giãn. Tuy nhiên, do lượng phương tiện tăng cao nên tất cả các tuyến đường đều rơi vào tình trạng quá tải, xe "chôn chân" nhiều giờ trên đường.